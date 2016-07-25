Бывшему главному тренеру "Спартака-Приморье" инкриминируют мошенничество с субсидиями

Эдуард Сандлер является основным владельцем ООО «СпортМаркетингГрупп»

Бывший тренер баскетбольного клуба «Спартак-Приморье» (Владивосток) Эдуард САНДЛЕР обвиняется в мошеннических действиях при получении субсидий клубом общую сумму 6 млн рублей, уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

В мае Фрунзенский районный суд Владивостока отпустил Сандлера, находившегося под домашним арестом, под залог в 1 млн рублей. В ходе следствия он в полном объеме возместил причиненный ущерб.

По данным газеты «Золотой Рог», в деле фигурирует созданное Эдуардом Сандлером ООО «СпортМаркетингГрупп» (Владивосток), специализировавшееся на проведении спортивных мероприятий. При этом сам Сандлер владеет 51% ООО, выручка которого за 2014 год составила 61,7 млн рублей при чистой прибыли 3,825 млн рублей.

«В ходе следствия установлено, что фигурант, являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью, заключил с баскетбольным клубом «Спартак-Приморье» договор возмездного оказания услуг по обеспечению баскетбольных команд. Представив в департамент физической культуры и спорта Приморского края заведомо ложный регламент спортивных соревнований по баскетболу сезона 2013-2014 годов, вместе с достоверными обвиняемый передал и подложные документы, содержащие ложные сведения о понесенных спортивным клубом расходах. В противоправную деятельность обвиняемый вовлек соучастницу, которая оказывала ему бухгалтерские услуги. В период с 30 сентября 2013 года по 31 октября 2014 года члены группы, достоверно зная, что услуги по аренде спортивных сооружений и автотранспорта, проживанию спортсменов, а также затраты на оплату труда тренеров детско-юношеских групп фактически не осуществлялись, изготовили подложные документы - счета-фактуры, акты о выполнении работ, расписания аренды спортивных сооружений и автотранспорта, ведомости расходов на оплату труда. Ущерб составил 6 млн 176 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба УМВД Приморья.

Досье «Золотого Рога»: Cандлер Эдуард Михайлович Сандлер родился 21 октября 1981 года во Владивостоке. В 2006 году окончил ВГУЭС по специальности «Юриспруденция». В 2007 году основал ООО «СпортМаркетингГрупп». Тренерский дебют Эдуарда Сандлера состоялся в 2014 году в финале чемпионата России по стритболу, в котором возглавляемая им команда ПСРЗ стала чемпионом России. В роли главного тренера «Спартака-Приморье» Сандлер привел красно-белых к «бронзе» Кубка России и «серебру» Суперлиги. В августе 2015 года Сандлер заявил о невозможности работы в «Спартаке-Приморье» и перебрался на Сахалин, где возглавил созданный спортивный клуб «Сахалин». Созданная с нуля баскетбольная команда в первый же сезон выиграла Суперлигу.

Увы, но заявка ПСК «Сахалин» на вступление в Лигу ВТБ в этом году не удовлетворена по причине несоответствия регламенту аэропорта Южно-Сахалинска, который до 30 ноября 2016 года не работает два раза в неделю из-за ремонтных работ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото БК «Спартак-Приморье».