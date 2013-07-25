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Дрифтинг на "Примринге" стартует 27 июля

25 Июля 2013, 11:15 | Владивосток

27-28 июля на автодроме спортивно-технического комплекса «Приморское кольцо» состоятся большие автомобильные гонки.

 Дрифт – любимый спорт приморских автолюбителей. И хотя большая трасса «Приморского кольца» еще строится, для гонок с заносом автопилоты приспособили автопарковку. Тем более «Примринг» становится любимой зоной отдыха для тысяч приморских автомобилистов и их семей. Чего стои самый настоящий самолет Ту-144 Дрифт стал третьим видом мотоспорта, который получил прописку на автомобильной арене комплекса. В прошлом году по достоинству оценили новую трассу  «Примринга» мотогонщики. А в июне прошел первый старт чемпионата и первенства Приморского края по картингу на асфальте кольца, который могли наблюдать с трибун более 500 зрителей.И хозяева  СТК уже мечтают о мировом чемпионате по картингу.

Как сообщил «ЗР» глава «Технохолдинга Сумотори» Виталий ВЕРКЕЕНКО, группа его компаний намерена реализовать проект строительства комплекса с инфраструктурой мирового уровня за 5 лет.

ZRPRESS.ru, Владивосток.

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Теги: дрифт  гонки  "Приморское кольцо" 



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