Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Дрифтинг на "Примринге" стартует 27 июля
27-28 июля на автодроме спортивно-технического комплекса «Приморское кольцо» состоятся большие автомобильные гонки.
Дрифт – любимый спорт приморских автолюбителей. И хотя большая трасса «Приморского кольца» еще строится, для гонок с заносом автопилоты приспособили автопарковку. Тем более «Примринг» становится любимой зоной отдыха для тысяч приморских автомобилистов и их семей. Чего стои самый настоящий самолет Ту-144 Дрифт стал третьим видом мотоспорта, который получил прописку на автомобильной арене комплекса. В прошлом году по достоинству оценили новую трассу «Примринга» мотогонщики. А в июне прошел первый старт чемпионата и первенства Приморского края по картингу на асфальте кольца, который могли наблюдать с трибун более 500 зрителей.И хозяева СТК уже мечтают о мировом чемпионате по картингу.
Как сообщил «ЗР» глава «Технохолдинга Сумотори» Виталий ВЕРКЕЕНКО, группа его компаний намерена реализовать проект строительства комплекса с инфраструктурой мирового уровня за 5 лет.
ZRPRESS.ru, Владивосток.
Новости тематики
- Корейских футболистов "Луча" забрали в армию
- Президент баскетбольного ЦСКА объяснил, почему он поддержал Владивосток
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- "Луч" проиграл, оставшись без корейцев
- "Спартак-Приморье" хочет играть в элитной лиге
- "Луч" вернул Прокофьева, рассчитывает на корейцев
- "Адмирал" ввел запрет на легионеров
- "Луч-Энергия" остается в Футбольной национальной лиге
- "Луч-Энергия" вылетел из ФНЛ с высоко поднятой головой
- Судьба "Луча-Энергия" решится ближе к полуночи
Новости раздела
- Корейских футболистов "Луча" забрали в армию
- Президент баскетбольного ЦСКА объяснил, почему он поддержал Владивосток
- "Луч" проиграл в Волгограде
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- "Луч" проиграл, оставшись без корейцев
- "Спартак-Приморье" хочет играть в элитной лиге
- "Луч" вернул Прокофьева, рассчитывает на корейцев
- "Адмирал" ввел запрет на легионеров
- Ким планирует выступать за "Луч"
- "Луч-Энергия" остается в Футбольной национальной лиге
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- В Хабаровске на "Празднике урожая" испекут трехметровый осетинский пирог
- В Якутии актуализирован состав Совета по Арктике и морской деятельности
- "Гектарные" миллиарды оказались никому не нужны, как и сами гектары