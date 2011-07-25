Закрыт открытый чемпионат

Чемпионат мира по тхэквондо, который пройдет во Владивостоке с 29 по 31 июля, смогут посмотреть не все желающие, хотя вход будет бесплатным.

- Спортивный зал спорткомплекса «Олимпийский» вмещает всего 2 тыс. зрителей, и он не сможет вместить всех желающих, поэтому сейчас готовим пригласительные билеты, - пояснили «ЗР» в оргкомитете.

На состязания прибывают 47 команд. Наряду с самыми представительными - из республики Корея, США, Германии - приедут спортсмены из самых экзотичных мест. Например, двое тхэквонидстов прилетят с острова Мэн, еще семь спортсменов пришлет остров Маврикий. Но, конечно, самую многочисленную команду выставит Россия, как страна-хозяйка соревнований. С каждой из команд едет большое количество сопровождающих лиц – тренеры, медики и т.д.

Соревнования стартуют 29 июля. Чемпионат откроют весьма красочные показательные выступления демонстрационной сборной Всемирной федерации тхэквондо (ВТФ). Демонстрационная сборная выступит и на одном из боевых кораблей ТОФ, в Покровке, Михайловке и Уссурийске.