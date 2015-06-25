Пресс-службу "Адмирала" возглавил бывший пресс-атташе молодежной сборной России

В послужном списке Кирилла Белякова работа корреспондентом в газетах "Советский спорт" и "Спорт-Экспресс"

Пресс-службу хоккейного клуба "Адмирал" после ухода создававшего ее Алексея ЧЕЧЕЛЕВА возглавил спортивный журналист, брат одного из игроков команды Кирилл БЕЛЯКОВ (на фото слева), с 1989 по 1999 гг. выступавший за ХК "Крылья Советов" (Москва).

Пресс-секретарем "Адмирала" ранее назначен Станислав ЛУЦЕНКО, с 2009 года работавшего в краевой телекомпании "ОТВ-Прим". Должность пресс-атташе сохранил Алексей ПУЗЫРЕВ, ранее работавший с Алексеем Чечелевым в пресс-служба омского "Авангарда".

Напомним, что председатель совета директоров группы "Сумма" Зиявудин МАГОМЕДОВ в начале июня был избран президентом ХК "Адмирал".

Досье "Золотого Рога"

Хоккейный клуб "Адмирал" был создан в 2013 году. Юридический статус ХК "Адмирал" - некоммерческое партнерство, членами которого на данный момент выступают администрация Приморья и структуры группы "Сумма" (контролирует Транспортную группу FESCO).

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток