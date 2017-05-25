Нападающий владивостокского "Адмирала" признан лучшим игроком КХЛ

Владимир Ткачев отмечен в номинации «дебютант»

21-летний нападающий хоккейного клуб «Адмирал» Владимир ТКАЧЕВ получил приз имени Алексея ЧЕРЕПАНОВ лучший новичок КХЛ сезона-2016/17.

Ткачев в завершившемся сезоне забросил 14 шайб и сделал 25 результативных передач в 49 матчах регулярного чемпионата и отметился одним голом и двумя передачами в пяти встречах плей-офф КХЛ. «Адмирал» вышел в плей-офф, но уступил омскому «Авангарду» уже на первой стадии.

Отметим, что Ткачев в свое время признавался лучшим нападающим юниорского чемпионата мира-2013 по версии директората турнира. Во Владивосток игрок перебрался из СКА (Санкт-Петербург).

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК "Адмирал"