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Нападающий владивостокского "Адмирала" признан лучшим игроком КХЛ
Владимир Ткачев отмечен в номинации «дебютант»
21-летний нападающий хоккейного клуб «Адмирал» Владимир ТКАЧЕВ получил приз имени Алексея ЧЕРЕПАНОВ лучший новичок КХЛ сезона-2016/17.
Ткачев в завершившемся сезоне забросил 14 шайб и сделал 25 результативных передач в 49 матчах регулярного чемпионата и отметился одним голом и двумя передачами в пяти встречах плей-офф КХЛ. «Адмирал» вышел в плей-офф, но уступил омскому «Авангарду» уже на первой стадии.
Отметим, что Ткачев в свое время признавался лучшим нападающим юниорского чемпионата мира-2013 по версии директората турнира. Во Владивосток игрок перебрался из СКА (Санкт-Петербург).
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ХК "Адмирал"
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