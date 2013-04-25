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Вместимость владивостокского стадиона "Динамо" уменьшилась вдвое
«Приятный» подарок приморским болельщикам сделало руководство СК «Динамо», у которого ФК «Луч-Энергия» арендует стадион для проведения домашних игр Первенства России по футболу, сообщили ZRPRESS.RUв пресс-службе ФК.
Несмотря на предписание комиссии РФС по сертификации стадионов, спортивный клуб «Динамо» не отремонтировал в назначенный срок «Северную» трибуну стадиона, и в результате комиссия РФС своим решением от 22 апреля запретила доступ зрителей на данную трибуну. А 23 апреля соответствующее уведомление поступило в ФК «Луч-Энергия» от руководства СК «Динамо».
Таким образом, за три дня до проведения первого домашнего матча ФК "Луч-Энергия" был поставлен перед фактом, что Северная трибуна будет закрыта для зрителей на неопределенный срок (в лучшем случае до конца этого сезона). В связи с этим билеты на домашние игры команды будут продаваться только на Южную трибуну. Болельщикам, имеющим сезонные абонементы на Северную трибуну, необходимо обменять их в кассах стадиона "Динамо" на абонементы на Южную трибуну (на свободные места). Обмен абонементов производится вне очереди. Фанатам, располагавшимся на 8-ом секторе Северной трибуны, будет выделен первый – некогда родной - сектор Южной трибуны. «Ложа прессы» будет располагаться на «VIP-секторе» (первый ряд), а проходить на стадион аккредитованные представители СМИ будут через служебный вход.
ФК «Луч-Энергия» приносит болельщикам свои извинения за доставленные неудобства, однако как-то повлиять на сложившуюся ситуацию не может, поскольку является лишь арендатором стадиона «Динамо», а не его владельцем.
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херли на него вообще ходить лузеро команда