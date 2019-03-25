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Баскетбол: "Спартак-Приморье" размялся на фарм-клубе "Зенита"
Обыграна команда бывшего игрока красно-белых
Баскетбол. 25 марта. Суперлига – Первый дивизион. Турнир за 9-15 места. Владивосток, с/к «Олимпиец». «Спартак-Приморье» (Приморский край) - «Зенит-Фарм» (Санкт-Петербург) 99:72 (27:15, 17:17, 34:17, 21:23)
«Спартак-Приморье»: Голубович – 18 очков (12 подборов), Разумов – 14, Вздыхалкин – 14 (3 передачи), Колюшкин – 12 (4 передачи), Мотовилов – 10 (6 передач), Кривошеев – 8 (6 подборов).
«Зенит-Фарм»: Стародубов – 19 очков, Cтуленков – 14 (8 подборов), Туманов – 11 (3 передачи), Шпаков – 9, Салмин - 9.
Приморская команда начала утешительный турнир с разгрома молодежи «Зенита», главным тренеро которой в этом сезоне выступает бывший игрок красно-белых Денис ТИМАКОВ.
Денис Тимаков, главный тренер БК «Зенит-Фарм»:
Как обычно непростая выездная игра во Владивостоке с сильным соперником. К сожалению, третью четверть мы провалили слишком сильно, проиграв «-20». Игроки старались, выкладывались на полную, показали максимум на что способны. Не хватило уверенности в начале, когда мы не реализовали несколько атак из-под кольца. Но повторюсь, «Спартак-Приморье» - очень сильный, опытный соперник, и за счет опыта и уверенности не дали нам войти в игру, и потом нам все время пришлось догонять.
Максим УЧАЙКИН, тренер БК «Спартак-Приморье»:
- Две абсолютно разные половины сегодня были, прежде всего, по игре в защите. То, как мы начали матч, меня не устроило. Поэтому во время перерыва в раздевалке я призывал прибавить в агрессии, в коммуникации в действиях на нашей половине. И как только игроки это реализовали, мы ушли далеко вперед и довели дело до конца. Конечно, тяжело сохранять мотивацию в матче плей-аута еще и с соперником, который испытывает проблемы с составом. Но, как я говорил и раньше, раскидываться играми мы не можем, и спасибо парням за то, как они играли, особенно во второй половине. Понятно, что «Зенит-Фарм» менял форму защиты, переходили с «зоны» на личную, где-то, таким образом, «сушил» темп игры, не давая набирать нам легкие очки и не давая реализовывать наше позиционное нападение. Но мы знали, что соперник будет так играть, и призывали игроков бежать как можно быстрее, что они и выполнили (пресс-служба БК «Спартак-Приморье»).
Следующий матч «Спартак-Приморье» проведет на своей площадке 2 апреля против «Университета-Югры», обыгравшего на выезде «Химки-Подмосковье» 101:94.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото БК «Спартак-Приморье»
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