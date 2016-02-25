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"Адмирал" не смог выстоять в Новосибирске
«Моряки» дважды уступили «Сибири» на выезде, серьезно осложнив задачу выхода в следующий раунд плей-офф
Новосибирск. 24 февраля. ЛДС «Сибирь», 7,4 тыс. зрителей. «Сибирь» (Новосибирск) – «Адмирал» (Владивосток) – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Счет в серии: 2-0.
1:0 – Бобров (Окулов) – 08:19.
2:0 – Риддервалль (Улльстрем, Винцоур) – 26:14.
3:0 – Шумаков (Санников, Шалунов) – 28:38 (5x4).
4:0 – Шалунов (Шумаков) – 57:26 (en).
Вратари: Салак – Налимов.
Броски: 38 (13-21-4) – 36 (12-9-15).
Штраф: 22 (4-4-14) – 10 (2-8-0).
Матчи в Новосибирске подтвердили, что «Адмирал» подошел к плей-офф в далеко не лучшей форме, и четыре шайбы, пропущенные свежеиспечнным сборником НАЛИМОВЫМ из той же серии. Зацепить дома во Владивостоке одну, и даже две игры реально, но одержать победу в серии будет сродни подвигу.
Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:
- Неплохо начали игру. К сожалению, провалили второй период. Пропустили два гола, причем, со своего «пятака». Немного не хватило нам концентрации. Это сегодня стало ключевым моментов. Плюс ко всему ничего у нас не получилось в большинстве. Буквально сутки у нас есть на исправление ситуации. Скорее всего, поменяем на следующий матч сочетания. «Сибирь» выиграла дома две игры, почему мы не можем?
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото ХК «Сибирь».
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Приехали ни кому не известные гастарбайтеры, надели за деньги администрации, форму "адмирал" вдруг стали "моряками" "владивостокцами". .