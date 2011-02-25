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Во Владивостоке состоялась презентация паралимпийского вида спорта

25 Февраля 2011, 15:37 | Владивосток

22 февраля во Владивостоке, в центре зимнего отдыха «Комета», состоялась презентация нового для Приморского края вида спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья – лыжных гонок.

Бобы для приморцев были изготовлены по специальным чертежам, присланным из Паралимпийского комитета России. Пока в Приморском крае всего два боба, поэтому первые желающие заниматься этим видом спорта инвалиды уже пробуют свои силы на лыжне.

Как рассказал «ЗР» Артем Моисеенко, председатель организации инвалидов «Ковчег», координатор проекта «Единая страна» в Приморском крае: «Сегодня мы провели презентацию лыжных бобов для того, чтобы показать возможности развития паралимпийского спорта в нашем Приморском крае. Благодаря тому, что у нас будет открыто отделение Паралимпийского комитета России, мы сможем тренироваться и участвовать в различных соревнованиях, а также принимать у себя спортсменов из других регионов России. Мы приурочили наше мероприятие к предстоящему празднику - Дню защитника Отечества, потому что хотим защищать честь нашей страны на Зимних Паралимпийских играх в Сочи в 2014 году».

Организация инвалидов «Ковчег» выражает благодарность всем, кто поддержал и помог в проведении данного мероприятия: центру зимнего отдыха «Комета», православной общине «Милосердие», Первому городскому такси, кафе «33 коровы», сети магазинов «Иль де Боте», компании «Солнечный ветер» и другим неравнодушным. Набор в команду Приморского края по лыжным гонкам среди инвалидов открыт, желающие могут всю информацию получиь по тел. (4232) 70-96-04). www.kovcheg-vl.ru


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