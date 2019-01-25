"Спартак-Приморье" начал выздоравливать

Начав с победы над МБА

Баскетбол. 24 января. Суперлига – Первый дивизион. Владивосток, с/к «Олимпиец». «Спартак-Приморье» (Приморский край) - МБА (Москва) 93:75 (29:18, 21:17, 27:17, 14:21)

«Спартак-Приморье»: Калхоун – 25 очков (4 подбора, 2 передачи), Чиликин – 15 (3 подбора, 1 передача), Чернов – 9 (1 подбор, 4 передачи, 2 перехвата), Колюшкин – 9 (2 подбора, 2 перехвата), Саяпин – 8 (2 подбора), Разумов – 8 (2 подбора, 2 передачи, 1 перехват), Мотовилов – 8 (1 подбор, 1 передача, 1 перехват), Бабайлов – 5 (5 подборов, 3 передачи, 3 перехвата), Кривошеев – 4 (7 подборов, 3 передачи), Богданов – 2, Мартынов.

МБА: Сопин – 18 очков (4 подбора), Коршаков – 13, Личутин – 11 (4 подбора), Афанасьев – 9, Тихонин – 7, Кузнецов – 7.

Приморская команда начала с рывка «6:0», чем заставила взять первый тайм-аут Александра Афанасьева. Москвичи в первой четверти забросили 5 трехочковых, это много, но «Спартак» все равно после первых десяти минут имел двузначное преимущество – 29:18. Во второй четверти была практически равная борьба, а в третьем периоде «первым» номером шли хозяева. Больше всего гостям проблем в защите доставил Чиликин, набравший в этом отрезке 11 очков, а всего за матч наш «большой» набрал 15 очков при 100% реализации.

Перед заключительной десятиминуткой у «Спартака-Приморье» было «+25». Гости достаточно удачно использовали свой резерв, прессинговали, использовали быстрое нападение и в результате выиграли отрезок и смогли сократить итоговую разницу до 17 очков. Это даже меньше, чем было в московском матче, который завершился с разницей в 26 очков в пользу нашей команды.

Ненад ТРАЙКОВИЧ, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:

- Эта игра была очень важна для нас, потому как мы проиграли два матча подряд на выезде, и нам важно было защитить свою площадку. У нас есть проблемы с травмированными игроками – Григорий Мотовилов получил травму в матче с «Химками-Подмосковье», до конца еще не восстановился Сергей Чернов. Оба разыгрывающих не тренировались три дня, и только потому, что отдыхали, они смогли попасть в заявку на матч. Наша задача на игру с МБА была остановить троих лидеров соперника Афанасьева, Тихонина и Кузнецова, и наши игроки с этим справились. Но мы не смогли остановить Сопина, который набрал 18 очков. Я доволен тем, как мы сыграли сегодня в защите, и как мы сыграли в нападении в первой половине, в которой мы набрали 50 очков, а это почти столько же, сколько и почти за весь матч в Ярославле. Я пытаюсь донести до ребят, что надо играть агрессивно в защите, и тогда будет больше перехватов, быстрых атак и легких бросков. И сегодня у нас это получилось (БК «Спартак-Приморье»).

Следующий матч наша команда проведет на домашней площадке в воскресенье, 27 января. Нашим соперником будет новая команда Милоша ПАВИЧЕВИЧА – «Купол-Родники» (Ижевск). Начало игры в 19:00.

Перед переездом во Владивосток «Купол-Родники» проиграл в Южно-Сахалинске «Востоку-65» 74:77.

«Команда немного подустала, тяжелые выездные матчи, травмированные игроки. Сыроватко закончил сезон, к сожалению. Митчелл тоже имеет травму, поэтому сегодня был не тот матч, когда нужно было им рисковать.Не хочется брать кого попало, смотрим присматриваемся , у нас ещё есть месяц. Сейчас не то время. Где-то к 15 февраля мы определимся, с кем нам предстоит двухнедельный сбор, где мы уже будем комплектовать состав и готовить к плей-офф. Замены могут быть», - прокомментировал главный тренер БК «Восток-65» Эдуард САНДЛЕР.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото БК "Спартак-Приморье"