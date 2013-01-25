Огонь Универсиады зажгли во Владивостоке

25 января студенты ДВФУ стали очевидцами знаменательного события - прибытия огня Международной Универсиады на остров Русский. Это мероприятие стало лучшим подарком в День всех студентов.

Трудно было скрыть волнение, которое сопровождало ожидание. Да и не волноваться было невозможно, ведь не каждый день выпадает шанс стать участником исторического момента.

До начала торжественной церемонии студентам скучать не пришлось. Забота организаторов и волонтеров, приехавшие из Казани, и шутки известного спортивного комментатора и телеведущего Дмитрия Губерниева сумели подбодрить присутствующих. Поэтому, несмотря на сильный мороз, холодно студентам не было.

Ждать пришлось недолго. Ровно в полдень огонь Универсиады, пройдя 80 тысяч километров, прибыл на остров. Свой путь огонь начал в Париже, в Университете Сорбонна, там произошло его торжественное зажжение. Известно, что эстафета огня проходит в два этапа. На первом этапе на борту парусного судна «Седов» огонь совершил кругосветное путешествие, во Владивостоке наступил второй этап эстафеты. Наш город стал стартом сухопутного пути символа универсиады. Думается, это еще один значимый повод для гордости жителей Владивостока.

Нужно сказать, что на пути во Владивосток главный символ игр «столкнулся» с трудностями. Как ожидалось, парусник должен был 25 января прибыть во Владивосток. Однако на пути из Филиппин в Россию он дважды попал в шторм. Пришлось зайти в Пусан. В результате огонь Универсиады был доставлен в столицу Приморья на самолете.

Честь нести его досталось капитану хоккейной сборной России Алексею Морозову, его сопровождал эскорт из 60 факелоносцев. На церемонии зажжения присутствовали первый вице-премьер РФ Игорь ШУВАЛОВ, президент республики Татарстан Рустам МИННИХАНОВ, губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, первый вице-президент Международной федерации студенческого спорта FISU Олег МАТЫЦИН, мэр Казани Ильсур МЕТШИН, глава администрации Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ. Также порадовали свои присутствием наши известные спортсмены: теннисистка Динара САФИНА, серебряный призер Олимпийских игр 2012 года Камилла ГАФУРЗЯНОВА, знаменитая волейболистка Екатерина ГАМОВА. Перед зрителями выступил капитан парусника Николай ЗОРЧЕНКО, в чьих руках находилась судьба долгожданного огня.

Конечно же, главным зрелищем торжества стало зажжение от огня факела Универсиады. Под многочисленные аплодисменты факел побывал в руках лучших людей нашей страны, а затем начал свой путь. Факел пронесли по мостам, на последнем этапе эскорт спортсменов передал его студентке ДВФУ, волонтеру Универсиады-2013 Татьяне ЗУБАРЕВОЙ, которая зажгла чашу во Владивостоке. В Приморье огонь пробудет до 28 февраля.

Сусанна МАНУКЯН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото kazan24.ru.