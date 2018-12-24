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Сандлер разбил "Спартак" на своей территории
В противостоянии Сахалина и Приморья счет в пользу островитян
Баскетбол. Суперлига-Первый дивизион. 23 декабря. Южно-Сахалинск. «Восток-65» (Южно-Сахалинск) - «Спартак-Приморье» (Приморский край) 94:84 (21:21, 17:23, 22:13, 34:27)
«Восток-65»: Митчелл – 26 очков (6 подборов), Гудумак – 21 (4 подбора), Голяхов – 13, Аксенов – 13, Яковенко – 9, Соловьев – 4 (7 подборов), Шашков – 4 (11 подборов), Грачев – 4.
«Спартак-Приморье»: Вздыхалкин – 18 очков (4 подбора, 2 передачи), Калхоун – 18 (2 подбора, 1 перехват), Колюшкин – 15 (6 подборов, 2 передачи, 1 перехват), Кривошеев – 12 (3 подбора), Разумов – 10 (6 подборов, 2 перехвата), Мотовилов – 8 (1 подбор, 4 передачи), Саяпин – 3 (1 подбор), Мартынов.
«Спартак-Приморье» до сих пор не может отладить игру, похоже, у этого состава ресурс уже выработан. Лучшим в составе хозяев стал легионер Ламар МИТЧЕЛЛ, настрелявший 26 очков, в том числе реализовав 5 из 9 трехочковых попыток.
«Восток-65» после этого матча возглавил турнирную таблицу, «Спартак-Приморье» застыл на грани непопадания в плей-офф.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото БК «Сахалин»
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