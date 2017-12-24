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"Адмирал" проиграл третий матч подряд

24 Декабря 2017, 20:30 | Владивосток

Подопечные Фредрика Стиллмана провалили второй период

24 ноября. КХЛ. Владивосток. КСК «Фетисов Арена», 3,7 тыс. зрителей. «Адмирал» (Владивосток) – «Северсталь» (Череповец) – 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

«Адмирал» (8): Серебряков (2) (57.30); Мамашев – Блум, Саболич – Сен-Пьер – Александров (2); Мищенко – Глухов, Казаков – Фищенко – Глазачев (2); Мнацян – Курашов, Бутузов – Махановский – Воронин; Ильин (2), Манукян – Кицын – Гичибеков (2).

«Северсталь» (31+2 к.ш.): Гудачек; Стасенко – Кудако, Кагарлицкий – Чернов (25) – Бумагин; Мазур – Васильев (2), Вовченко – Трубачев (2) – Гераськин; Вишневский – Калашников, Рыбин (2) – Яшин – Угаров; Веревкин – Евсеенков, Монахов – Карлин – Странски.

Броски: 22 (12+2+8) – 37 (10+18+9).                   

Голы:

1:0 Мамашев (Махановский, 4.52)

1:1 Гераськин (Вовченко, Веревкин, 11.23)

1:2 Яшин (Бумагин, Васильев, 24.27, б.)

1:3 Вовченко (Гераськин, 39.34)

2:3 Саболич (Кицын, Александров, 43.38) 

Первый гол в матче и за «Адмирал» оформил МАМАШЕВ – 1:0, но удержать преимущество в первом периоде «моряки» не смогли. При этом удаление до конца встречи заработал нападающий гостей Павел ЧЕРНОВ, толкнувший на борт защитника «Адмирала» Николая ГЛУХОВА.

В начале второго периода гости со второй попытки реализовали большинство, а на последней минуте добили «Адмирал». Гол САБОЛИЧА в третьем периоде лишь подсласти пилюлю от сталеваров.

Александр ГУЛЯВЦЕВ, главный тренер ХК «Северсталь»:

- Мы провели сегодня хороший матч. Ребята выполнили практически се, что мы планировали. Соперник непростой. Хорошая, сбалансированная команда. Но у нас есть свои задачи, которые мы решаем. Эти три очка дорогого стоят.

Фредрик СТИЛЛМАН, главный тренер ХК «Адмирал»:

- Ребята старались, первый и третий период хорошо играли. Во втором периоде были ошибки, пропустили два гола.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Адмирал»

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Теги: "Адмирал"  хоккей 



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Комментарии

  • РќРµРµРґСЂРѕСЃ21:40, 24.12.2017#

    Луч намбер ту)

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