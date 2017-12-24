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"Адмирал" проиграл третий матч подряд
Подопечные Фредрика Стиллмана провалили второй период
24 ноября. КХЛ. Владивосток. КСК «Фетисов Арена», 3,7 тыс. зрителей. «Адмирал» (Владивосток) – «Северсталь» (Череповец) – 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
«Адмирал» (8): Серебряков (2) (57.30); Мамашев – Блум, Саболич – Сен-Пьер – Александров (2); Мищенко – Глухов, Казаков – Фищенко – Глазачев (2); Мнацян – Курашов, Бутузов – Махановский – Воронин; Ильин (2), Манукян – Кицын – Гичибеков (2).
«Северсталь» (31+2 к.ш.): Гудачек; Стасенко – Кудако, Кагарлицкий – Чернов (25) – Бумагин; Мазур – Васильев (2), Вовченко – Трубачев (2) – Гераськин; Вишневский – Калашников, Рыбин (2) – Яшин – Угаров; Веревкин – Евсеенков, Монахов – Карлин – Странски.
Броски: 22 (12+2+8) – 37 (10+18+9).
Голы:
1:0 Мамашев (Махановский, 4.52)
1:1 Гераськин (Вовченко, Веревкин, 11.23)
1:2 Яшин (Бумагин, Васильев, 24.27, б.)
1:3 Вовченко (Гераськин, 39.34)
2:3 Саболич (Кицын, Александров, 43.38)
Первый гол в матче и за «Адмирал» оформил МАМАШЕВ – 1:0, но удержать преимущество в первом периоде «моряки» не смогли. При этом удаление до конца встречи заработал нападающий гостей Павел ЧЕРНОВ, толкнувший на борт защитника «Адмирала» Николая ГЛУХОВА.
В начале второго периода гости со второй попытки реализовали большинство, а на последней минуте добили «Адмирал». Гол САБОЛИЧА в третьем периоде лишь подсласти пилюлю от сталеваров.
Александр ГУЛЯВЦЕВ, главный тренер ХК «Северсталь»:
- Мы провели сегодня хороший матч. Ребята выполнили практически се, что мы планировали. Соперник непростой. Хорошая, сбалансированная команда. Но у нас есть свои задачи, которые мы решаем. Эти три очка дорогого стоят.
Фредрик СТИЛЛМАН, главный тренер ХК «Адмирал»:
- Ребята старались, первый и третий период хорошо играли. Во втором периоде были ошибки, пропустили два гола.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ХК «Адмирал»
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