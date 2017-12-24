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У "Луча-Энергия" новый, но хорошо известный приморцам главный тренер
Во Владивосток возвращается Александр Григорян
На тренерском мостике «Луча-Энергия» грядут серьезные перемены – по сведениям газеты «Золотой Рог», сменщиком словака Жолта ХОРНЯКА станет армянин Александр ГРИГОРЯН, с которым уже достигнута устная договоренность о возвращении во Владивосток. В случае если Александр Витальевич сохранит прописку «Луча» в первом дивизион, а «СКА-Хабаровск» покинет премьер-лигу нас ждет супер-дерби!
Пикантность ситуации в том, что новому старому тренеру, скорее всего, придется работать с тем составом, который есть в наличии – открыть трансферное окно для дозаявок клубу из Владивостока в его нынешнем положении будет подобно чуду. С другой стороны, именно Григорян с его неуемными амбициями может расшевелить игроков и дать результат, тем более что до старта второй части сезона еще есть два с небольшим месяца. Плюс также в том, что Григорян приходит не один - должность старшего тренера вместо покинувшего Владивосток Бранислава СОКОЛИ займет хорошо знакомый Александру Витальевичу по совместной работе специалист.
Напомним, что под руководством Александра Григоряна «Луч» в сезоне-2013/14 занял в ФНЛ восьмое место, вышел в полуфинал Кубка России 2013-2014 и стал обладателем Кубка ФНЛ 2014 года. Далее Григорян работал в Тосно, Хабаровске, Ташкенте и Махачкале.
Последним местом работы Григоряна был московский «Арарат», который он оставил в октябре лидером зоны с внушительным отрывом. «Я ухожу злым. Я злой и готовый к работе. Любой тренер хочет довести дело до логического завершения, вот поэтому и ухожу злым по-спортивному. Я готов работать, и это хорошее желание и состояние. Я остаюсь в профессии, буду дальше тренировать. Уже есть понимание, что буду делать дальше», - говорил Александр Григорян два месяца назад.
В настоящее время «Луч-Энергия» занимает в первенстве ФНЛ спасительное 15-е место, находясь всего в одном балле от зоны вылета. При этом у приморцев очень тяжелый календарь весенней части.
Перед приходом нового главного тренера Владивосток покинул наставник вратарей Сергей КРАЩЕНКО. По официальной версии трудовой договор с 47-летним специалистом, работавшим в «Луче» с июня 2017 года, был расторгнут досрочно – «по соглашению сторон». По информации газеты «Золотой Рог», у Кращенко была очень даже приличная зарплата по нынешним временам. Кроме того, именно «под Кращенко» в «Луч» пришли перед началом сезона несколько игроков тоже с достаточно высокими контрактами.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
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