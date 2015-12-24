"Адмирал" начал заключительную серию 2015 года с победы в Сочи

Команда из Владивостока одержала волевую победу, взяв реванш за домашнее поражение

23 декабря. Сочи, Ледовый дворец "Большой", 4 тыс. зрителей. ХК "Сочи" (Сочи) – "Адмирал" (Владивосток) – 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

1:0 – Скачков – 30:17 (4x5).

1:1 – Кузнецов (Макаров, Подшендялов) – 36:57.

1:2 – Яковлев (Мамин, Воронин) – 37:12.

1:3 – Земченок (Бут) – 39:33.

1:4 – Бут (Александров) – 53:41.

Вратари: Барулин, Шикин – Налимов.

Броски: 38 (11-12-15) – 30 (5-17-8).

Штраф: 12 (6-4-2) – 8 (4-2-2).

Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:

- После паузы мы первые игры всегда одинаково проводим, то есть долго вкатываемся. В перерывах далеко от нас все команды находятся, нет спаррингов. Вот и сегодня вкатывались в первом периоде, пару голевых моментов у наших ворот соперник создал. Хорошо, что Налимов оставил нас в игре. После 0:1 сумели переломить игру. Здорово, что в концовке второго периода забили третий гол и уже на третий период выходили с преимуществом (пресс-служба «Адмирала»).

Отметим, что хорватский «Медвешчак» объявил о переходе в «Адмирал» 30-летнего канадского защитника Джеффа КИНРЭЙДА. В 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ Кинрэйд набрал 14 (6+8) очков при показателе полезности «-5».

«Амур» в Ярославле проиграл «Локомотиву» 1:4.

На данный момент «Адмирал» закрепился на пятой строчке турнирной таблицы «Востока», имея 71 очко в активе. У «Амура» 54 очка и 11-ое место.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ХК «Адмирал».