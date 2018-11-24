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Баскетбол: "Спартак-Приморье" вновь побеждает

24 Ноября 2018, 08:45 | Владивосток

Черная серия прервана в Иркутске

Суперлига-Первый дивизион. 23 ноября. Иркутск, ДС «Труд». «Иркут» (Иркутск) - «Спартак-Приморье» (Приморский край) 56:78 (19:20, 10:21, 9:20, 18:17)

«Иркут»: Анисимов – 16 очков, Дюкс - 9, Першин – 8, Лагутин – 7.

«Спартак-Приморье»: Калхоун – 18 очков (4 подбора), Вздыхалкин – 14 (5 подборов, 6 передач), Мотовилов – 13 (5 подборов, 5 передач), Разумов – 10 (6 подборов, 2 передачи, 5 перехватов), Кривошеев – 8 (10 подборов, 1 передача, 1 перехват, 1 блокшот), Павлов – 6 (3 подбора, 1 перехват), Колюшкин – 5 (3 подбора, 5 передач, 4 перехвата), Чиликин – 4 (1 подбор, 1 перехват), Бабайлов, Мартынов (3 подбора, 1 передача, 1 перехват).

«Спартак-Приморье» прервал серию из четырех поражений подряд, одержав крупную гостевую победу над «Иркутом» - 78:56. Самым результативным игроком в составе нашей команды стал Омар КАЛХОУН, набравший 18 очков. Другой американец – Диндре ДЭНИЭЛС на площадку не выходил.

«Спартак-Приморье» выиграл щит – 46 подборов против 35 у сибиряков.

Милош ПАВИЧЕВИЧ, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:

- Это важная для нас победа. У нас была череда поражений. Сегодня ребята показали большую волю к победе, поэтому спасибо им за эту игру. Было видно, что все вышли заряженными, все понимали нашу ситуацию и то, что надо выходить из нее. Воля к победе наших ребят и то, что пора заканчивать неудачную серию, и стало ключевым в этом матче.

БК «Восток-65» (Южно-Сахалинск) проиграл в Новосибирске «Новосибирску» 68:85.

«Спартак-Приморье» после победы в Иркутске занимает 6-ое место в турнирной таблице – 6 побед и 4 поражения.

Следующие матчи наша команда проведет на домашней площадке. 3 декабря «Спартак-Приморье» будет принимать лидера Суперлиги «ТЕМП-СУМЗ-УГМК», а 6 декабря – «Уралмаш». Начало игр в 19:00.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото БК "Спартак-Приморье"

Главный тренер приморцев Милош Павичевич исчерпал лимит поражений.

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Теги: "спартак-приморье"  иркутск  баскетбол  милош павичевич 



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