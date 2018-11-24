Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Баскетбол: "Спартак-Приморье" вновь побеждает
Черная серия прервана в Иркутске
Суперлига-Первый дивизион. 23 ноября. Иркутск, ДС «Труд». «Иркут» (Иркутск) - «Спартак-Приморье» (Приморский край) 56:78 (19:20, 10:21, 9:20, 18:17)
«Иркут»: Анисимов – 16 очков, Дюкс - 9, Першин – 8, Лагутин – 7.
«Спартак-Приморье»: Калхоун – 18 очков (4 подбора), Вздыхалкин – 14 (5 подборов, 6 передач), Мотовилов – 13 (5 подборов, 5 передач), Разумов – 10 (6 подборов, 2 передачи, 5 перехватов), Кривошеев – 8 (10 подборов, 1 передача, 1 перехват, 1 блокшот), Павлов – 6 (3 подбора, 1 перехват), Колюшкин – 5 (3 подбора, 5 передач, 4 перехвата), Чиликин – 4 (1 подбор, 1 перехват), Бабайлов, Мартынов (3 подбора, 1 передача, 1 перехват).
«Спартак-Приморье» прервал серию из четырех поражений подряд, одержав крупную гостевую победу над «Иркутом» - 78:56. Самым результативным игроком в составе нашей команды стал Омар КАЛХОУН, набравший 18 очков. Другой американец – Диндре ДЭНИЭЛС на площадку не выходил.
«Спартак-Приморье» выиграл щит – 46 подборов против 35 у сибиряков.
Милош ПАВИЧЕВИЧ, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:
- Это важная для нас победа. У нас была череда поражений. Сегодня ребята показали большую волю к победе, поэтому спасибо им за эту игру. Было видно, что все вышли заряженными, все понимали нашу ситуацию и то, что надо выходить из нее. Воля к победе наших ребят и то, что пора заканчивать неудачную серию, и стало ключевым в этом матче.
БК «Восток-65» (Южно-Сахалинск) проиграл в Новосибирске «Новосибирску» 68:85.
«Спартак-Приморье» после победы в Иркутске занимает 6-ое место в турнирной таблице – 6 побед и 4 поражения.
Следующие матчи наша команда проведет на домашней площадке. 3 декабря «Спартак-Приморье» будет принимать лидера Суперлиги «ТЕМП-СУМЗ-УГМК», а 6 декабря – «Уралмаш». Начало игр в 19:00.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото БК "Спартак-Приморье"
Главный тренер приморцев Милош Павичевич исчерпал лимит поражений.
Новости тематики
- Баскетбол: "Спартак-Приморье" вновь побеждает
- "Детей Азии" презентовали во Владивостоке
- "Адмирал" не может выйти из комы
- Спортсмен из Владивостока стал первым в мире, кто исполнил необычное сальто
- "Адмирал" оказался в нокауте
- Болельщиков "Луча" накормят солдатской кашей
- "Луч" начал второй круг с победы
- Хоккей: "Адмирал" вновь становится грушей для битья
- Глава Владивостокского морского торгового порта вновь возглавил хоккейный клуб "Адмирал"
- "Спартак-Приморье" призвал на усиление нападающего из США
Новости раздела
- Баскетбол: "Спартак-Приморье" вновь побеждает
- "Детей Азии" презентовали во Владивостоке
- "Адмирал" не может выйти из комы
- Спортсмен из Владивостока стал первым в мире, кто исполнил необычное сальто
- "Луч" обыграл "Зенит-2" в Санкт-Петербурге
- "Адмирал" оказался в нокауте
- "Луч" уже почти в десятке!
- "Адмирал" не смог справиться с одной из худших команд лиги
- Главный тренер "Луча": Что будет с судейством, я не знаю…
- Болельщиков "Луча" накормят солдатской кашей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Штаб Навального во Владивостоке заподозрили в подготовке предвыборных провокаций
- "Еду с поминок..."
- Во Владивостоке водители сталкиваются с необычными проверками ГИБДД
- Игорь Пушкарёв: Это сделал Миклушевский…
- Рассыпающаяся империя Ли Дэмина
- Зачем Игорь Востриков приехал во Владивосток?
- Игорь Востриков раскрыл причину своего приезда во Владивосток. Их три
- Во Владивостоке собака нашла припрятанные сотни тысяч долларов
- Дмитрий Медведев подписал постановление по очень болезненному вопросу для Дальнего Востока
- Приморье вновь попытается избавиться от "Хаяттов"