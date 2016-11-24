www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.01 р. 100 JPY: 57.64 р.
EUR: 68.05 р. 10 CNY: 92.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

"Адмирал" встал на победные рельсы

24 Ноября 2016, 07:46 | Владивосток

Победу над «Югрой» команде из Владивостока принес «сухарь» Бобкова и точный бросок Александрова

23 ноября. КХЛ. Ханты-Мансийск. «Арена-Югра», 2,5 тыс. зрителей. «Югра» (Ханты-Мансийск) - «Адмирал» (Владивосток) - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

0:1 – Александров (Лугин) – 52:36.

Вратари: Шарыченков – Бобков.

Броски: 25 (12-6-7) – 28 (4-12-12).

Вбрасывания: 25 (9-8-8) – 31 (10-10-11).

Штраф: 18 (0-4-14) – 18 (2-14-2).

«Адмирал» (18): Бобков; Бартулис – Вишневски, Саболич – Райт (2) – Краснослободцев; Мнацян (12) – Земченок, Ткачев – Мамин – Александров; Гавриленко – Григорьев, Казаков (2) – Иванов – Лугин; Курашов, Барбашев – Макаренко – Горшков (2).

«Адмирал» начал выездную серию с трудовой победы в Ханты-Мансийске. Игра была, как говорится, до первой ошибки.

Дэвид НЕМИРОВСКИ, спортивный директор ХК «Адмирал»:

- Игры в поездке всегда тяжелые. Но эта игра была равная, хорошо, что нам удалось забить гол первыми и удержать этот результат до конца.

Андрей СОКОЛОВ, главный тренер ХК «Югра»:

- Cоглашусь, игра была равная. В первом периоде у нашей команды были моменты, когда нужно было забивать, но не смогли их реализовать. Затем допустили грубейшую ошибку в обороне и в результате пропустили гол. Проблема численного большинства до сих пор никуда не делась. Никак не можем порадовать болельщиков победами. Также есть большие претензии к защитникам, не к обороне, а именно к защитникам. Пока до них не доходит, не выполняют непосредственно свою работу. Что ж, будем делать выводы.

Хабаровский «Амур» в Екатеринбурге одолел местный «Автомобилист» в серии буллитов 1:2.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Югра».


 



 

 

Автор:
Теги: хоккей  "Адмирал" 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru