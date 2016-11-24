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"Адмирал" встал на победные рельсы
Победу над «Югрой» команде из Владивостока принес «сухарь» Бобкова и точный бросок Александрова
23 ноября. КХЛ. Ханты-Мансийск. «Арена-Югра», 2,5 тыс. зрителей. «Югра» (Ханты-Мансийск) - «Адмирал» (Владивосток) - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
0:1 – Александров (Лугин) – 52:36.
Вратари: Шарыченков – Бобков.
Броски: 25 (12-6-7) – 28 (4-12-12).
Вбрасывания: 25 (9-8-8) – 31 (10-10-11).
Штраф: 18 (0-4-14) – 18 (2-14-2).
«Адмирал» (18): Бобков; Бартулис – Вишневски, Саболич – Райт (2) – Краснослободцев; Мнацян (12) – Земченок, Ткачев – Мамин – Александров; Гавриленко – Григорьев, Казаков (2) – Иванов – Лугин; Курашов, Барбашев – Макаренко – Горшков (2).
«Адмирал» начал выездную серию с трудовой победы в Ханты-Мансийске. Игра была, как говорится, до первой ошибки.
Дэвид НЕМИРОВСКИ, спортивный директор ХК «Адмирал»:
- Игры в поездке всегда тяжелые. Но эта игра была равная, хорошо, что нам удалось забить гол первыми и удержать этот результат до конца.
Андрей СОКОЛОВ, главный тренер ХК «Югра»:
- Cоглашусь, игра была равная. В первом периоде у нашей команды были моменты, когда нужно было забивать, но не смогли их реализовать. Затем допустили грубейшую ошибку в обороне и в результате пропустили гол. Проблема численного большинства до сих пор никуда не делась. Никак не можем порадовать болельщиков победами. Также есть большие претензии к защитникам, не к обороне, а именно к защитникам. Пока до них не доходит, не выполняют непосредственно свою работу. Что ж, будем делать выводы.
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Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ХК «Югра».
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