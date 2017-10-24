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"Спартак-Приморье" обыграл "Новосибирск"

24 Октября 2017, 21:51 | Владивосток

Лучшими в составе красно-белых стали Кривошеев и Матеюнас

Баскетбол. Суперлига – Первый дивизион. 24 октября, Владивосток. «Спартак-Приморье» (Приморский край) – «Новосибирск» (Новосибирск) 77:67 (21:25, 14:11, 22:17, 20:14)

«Спартак-Приморье»: Кривошеев – 25 очков (9 подборов), Матеюнас – 19, Бутянковс – 11, Заряжко – 7, Мартынов – 6.

«Новосибирск»: Макеев – 19 очков, Курцевич – 15 (11 подборов), Токарев – 13, Кирдячкин – 9.

«Спартак-Приморье» впервые за последние годы провел матч без любимой всеми группы поддержки. Может быть поэтому, первая четверть осталась за гостями, в составе которых на первых минутах зажигал ТОКАРЕВ. Однако, отойдя от стартового провала, спартаковцы поступательно двинулись вперед и благодаря классной игре КРИВОШЕЕВА и МАТЕЮНАСА дожали сибиряков. На глазах у экс-главного тренера «Спартака» и «Сахалина» Эдуарда РАУДА.  

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото БК «Спартак-Приморье»

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Теги: "спартак-приморье"  баскетбол 



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