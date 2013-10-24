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Футбол: "Луч-Энергия" в Ярославле проиграл "Шиннику"
Почти весь второй тайм команда из Владивостока играла в меньшинстве после удаления за две желтые карточки ПОНОМАРЕНКО.
Судьбу встречи решил мяч, забитый на 72-ой минуте ярославцем ДЕОБАЛЬДОМ.
"Шинник": Яшин, Белецкий (Деобальд, 46), Гапон, Голбан, Малоян, Катынсус, Ятченко, Померко, Корытько, Зотов (Белоусов, 90+), Дудченко (Родионов, 90).
"Луч-Энергия": Довбня, Колычев, Джиоев, Романович, Семочко, Кренделев, Пономаренко, Гриднев, Кудряшов (Романенко, 36), Кацаев (Клопков, 46), Тихоновецкий (Дорожкин, 46).
Предупреждения: Голбан, 84 - Пономаренко, 19, Кренделев, 64.
Удаления: Пономаренко, 50 (вторая желтая карточка).
Александр ПОБЕГАЛОВ, главный тренер ФК "Шинник":
– Скромная, но заслуженная победа, в которой нам отчасти где-то и повезло. Зная манеру игры "Луча", мы пытались организацию обороны построить так, чтобы у КУДРЯШОВА не было той свободы, которую он обычно имеет почти во всех матчах. Другое дело, что у нас стройность в атакующих действиях немного в связи с этим пропала. Не забывайте, что у нас к тому же отсутствовал травмированный Горбатенко. В атаке мы вернулись к привычному варианту, когда ушел с поля Кудряшов. Качественно организованный соперник. Тем ценнее победа.
Александр ГРИГОРЯН, главый тренер ФК "Луч-Энергия":
- У меня нет желания комментировать эту игру. Опять, как и в первом круге, нам не повезло? В нашей жизни все закономерно. Рассуждения о том, повезло – не повезло – это для обывателей. Тихоновецкого выпустил почему? Должен же я был его когда-то выпустить. Я посчитал, что "Шинник" достаточно доступная команда, чтобы я мог выпустить нашу легенду.
Остальные матчи 20-го тура завершились с такими результатами:
"Динамо" СПб – "Мордовия" - 0:3
"Сибирь" – "Арсенал" - 0:3
"Енисей" – "Торпед" Москва - 1:0
"СКА-Энергия" – "Ротор" - 0:0
"Газовик" – "Салют" - 3:0
"Химик" – "Балтика" -1:1
"Ангушт" – "Алания" - 1:0
"Нефтехимик" – "Спартак-Нальчик" - 0:0
Следующую игру в рамках первенства ФНЛ "Луч-Энергия" проведет в воскресенье, 27 октября, на своем поле против "Химика" (Дзержинск). Начало матча в 15 часов.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото ФК "Луч-Энергия".
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