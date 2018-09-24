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"Луч" начал "выдавливать кетчуп"
Команда из Владивостока под аккомпанемент ливня прервала шестиматчевую безвыигрышную серию
Футбол. «Олимп-ФНЛ». 23 сентября. Владивосток. Стадион «Динамо», 850 зрителей. «Луч» (Владивосток) – «Сибирь» (Новосибирск) 1:0 (0:0). Голы: Прокофьев (77).
«Луч»: Котляров, Царикаев, Степанец, Марущак, Суслов, Замалиев, Дзахов (Пономаренко, 82), Визнович (Калугин, 65), Павленко (Носов, 46), Хлебородов (Прокофьев, 46), Часовских.
«Сибирь»: Цыган, Смирнов, Васильев (Киреенко, 82), Аравин, Кушнирук, Беляев (Дудолев, 75), Галыш, Макаренко, Азаров, Парфинович, Житнев (Коржунов, 31).
Футбол, по большому счету, продолжался первые десять минут после стартового свистка. И «Луч», по традиции, в этот отрезок выглядел очень хорошо. То, что происходило на поле далее, меньше всего напоминало игру – на поле обрушился тропический ливень, мгновенной уравнявший шансы команд. В итоге судьбу матча решил один из многочисленных стандартов – после подачи от углового флажка игру в воздухе выиграл вышедший на замену во втором тайме ПРОКОФЬЕВ.
Обыграв сибиряков, «Луч» прервал шестиматчевую безвыигрышную серию. В то же время команда из Владивостока остается самой непропускающей – всего 6 голов в 13 матчах.
Рустем ХУЗИН, главный тренер ФК «Луч»:
- Очень сложный матч, и соперник очень непростой. Ребятам благодарен за то, что выложились на все сто процентов. Если брать игру в целом, я думаю, что мы должны были забивать в первом тайме и на этом матч бы закончился. Свои два-три момента, которые у нас были. Забей – и игра бы успокоилась. Во втором тайме тоже были моменты, мы имели и игровое, и территориальное преимущество. Смогли забить и победить. Может быть, это будет тем толчком, отправной точкой (для побед) в наших будущих матчах.
- Поздравляем с победой – два гола в двух последних встречах. Кетчуп уже пошел (отсыл к затянувшейся безвыигрышной серии)?
- Пробка уже открыта (смеется).
«СКА-Хабаровск» в Москве уступил «Спартаку-2» 1:2. У хабаровчан отличился КАЗАНКОВ, для бывшего игрока «Луча» это уже шестой гол в турнире.
После этого тура «Луч» поднялся на 13-ю строчку в турнирной таблице с 14 набранными очками, в активе «СКА-Хабаровск» - 1 4 очков и 15-ое место.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК "Луч".
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