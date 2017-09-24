"Луч-Энергия" не смог переиграть "Факел"

Главный тренер желто-синих Жолт Хорняк выпустил на замену не тех игроков

Первенство ФНЛ по футболу. 15 тур. 24 сентября. Владивосток, стадион «Динамо». «Луч-Энергия» (Владивосток) – «Факел» (Воронеж) 0:0.

«Луч-Энергия»: Котляров, Тихий, Марущак, Насадюк, Соблиров, Фомин, Маляка (Мязин,65), Гелоян, Носов (Макарчук, 67), Бажев (Хлебородов, 73), Гордиенко.

«Факел»: Федоров, Мустафин, Осипенко, Шарифи (Садов, 63), Шумейко (Семенов, 88), Хайманов, Амбарцумян, Молодцов, Мануковский, Сердюк, Мичуренков (Верулидзе, 65).

«Луч-Энергия» 70 минут владел полным преимуществом, но в последние пятнадцать минут после произведенных замен сбился на ошибки и легкочитаемые навесы. Исход матча могли решить в пользу хозяев НОСОВ, на котором в первом тайме был бесспорный пенальти, и вышедший на замену МЯЗИН, чей удар из-за пределов штрафной отразила штанга.

Павел ГУСЕВ, главный тренер ФК «Факел»

- Считаю, что ничья закономерный результат. И это при том, что «Луч» имел на день подготовки больше после матчей на Кубок России. Мы же сыграли тяжелый матч с «Амкаром», на следующий день полетели в Москву, где пять часов прождали рейс на Владивосток, затем девять часов полета…

Почему мы сегодня в подвале таблицы? Претензий к игрокам у меня нет. У нас некоторые даже во второй лиге толком не играли. После прошлого сезона остались шесть человек, остальные девятнадцать ушли по истечении контрактов.

Жолт ХОРНЯК, главный тренер ФК «Луч-Энергия»:

– Я очень недоволен произведенными двумя заменами (вышли МАКАРЧУК и ХЛЕБОРОДОВ – Прим. авт.). После них мы потеряли темп и инициативу. Это ненормально, когда игрокам предоставляется шанс, а они ломают всю игру. Лучше бы я оставил на поле Носова и Бажева…

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК «Луч-Энергия».