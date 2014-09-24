Хоккей: "Адмирал" едва не обыграл в Питере СКА

Команда из Владивостока вела в счете 3:0, но упустила победу

23 сентября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец, 11.7 тыс. зрителей. "СКА" (Санкт-Петербург) - "Адмирал" (Владивосток) 4:3 (0:1, 2:2, 2:0).

0:1 – Соколов (Бергфорс) – 17:25.

0:2 – Гюнге – 24:46.

0:3 – Бергфорс (Гюнге) – 34:17 (5x4).

1:3 – Панарин (Дадонов) – 35:17.

2:3 – Тихонов (Ковальчук) – 36:48.

3:3 – Торесен (Белов, Червенка) – 44:36 (5x4).

4:3 – Александров (Поникаровский, Каблуков) – 45:33.

Вратари: Иванников – Налимов.

Броски: 42 (19-12-11) – 34 (11-15-8).

Вбрасывания: 38 (12-15-11) – 31 (8-12-11).

Штраф: 12 (0-6-6) – 8 (2-4-2).

Последний рубеж в этом матче защищали Евгений ИВАННИКОВ, в прошлом сезоне своей игрой в "Адмирале" заслуживший вызова во вторую сборную России, и Иван НАЛИМОВ, сменивший его в воротах "моряков". И последний стал одним из героев первой половины матча, проходившей при полном преимуществе гостей. Однако после третьей пропущенной шайбы питерцы включили форсаж и добились волевой победы, несмотря на то, что последние две минуты они отбивались втроем против пятерки "Адмирала". В составе "моряков" уже шестой шайбой отметился Рихард ГЮНГЕ.

"Мы прекрасно понимали, какая СКА команда, какую силу и качество она собой представляет. Думаю, что этот матч мы сегодня проиграли из-за своих ошибок, дисциплина была не той, какую я ожидал увидеть. Каждый понимает, где эти ошибки были совершены, но перед большей частью команды я снимаю шляпу. Будем разбираться в последний раз. Поздравляю соперника с победой. Были моменты, когда надо играть с умом, с головой. Надо спокойно вставать в зоне, а не действовать индивидуально. Большинство пять на три надо использовать. Сегодня я остался очень недоволен игроками, на которых полагался", — цитирует главного тренера "Адмирала" Душана ГРЕГОРА официальный сайт СКА.

После этого матча в активе "Адмирала" две домашние победы при пяти поражениях в гостях.

25 сентября "Адмирал" играет в Хельсинки против местного "Йокерита", накануне уступившего "Витязю" 3:4.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток

Фото ХК "Адмирал".