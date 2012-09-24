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Владивостокский «Луч-Энергия» обыграл на выезде «Смену»
ВЛАДИВОСТОК, 23 сентября, ZRPRESS. Подопечные Константина ЕМЕЛЬЯНОВА прервали ничейную серию из четырех матчей.
Но вернуться на первое место в турнирной таблице не смогли.
В первом круге чемпионата во Владивостоке «Луч-Энергия» обыграл «Смену» со счетом 1:0. Победу желто-синим принес гол Ильи ИЗОТОВА на 17-ой минуте встречи. В Комсомольске-на-Амуре приморцы отличились дважды - Марат Сагиров на 25-ой минуте и Дмитрий ТИХИЙ на 51-ой.
Победа со счетом 2:0 позволила «Лучу-Энергия» обойти «Смену». В активе нашей команды 26 очков, у комсомольчан осталось 23 очка. Лидерство сохранила «Чита», на своем поле переигравшая 3:1 барнаульское «Динамо». Хетрик в составе хозяев на счету ГАРАННИКОВА. Другие результаты: «Радиан-Байкал» - «Иртыш» 4:1, «Сибирь-1» - «Якутия» 0:2, «Амур-2010» - «Сахалин» 0:1.
29 сентября «Луч-Энергия» во Владивостоке сыграет с «Сибирью-2».
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».
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