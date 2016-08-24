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"Адмирал" трижды отыгрывался против "Динамо"
Приморцы уступили только в серии буллитов
24 августа. Владивосток. КРК «Фетисов Арена». 5550 зрителей. «Адмирал» (Владивосток) – «Динамо» (Москва) – 3:4 бул. (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 0:1).
Голы: 0:1 Горовиков (Подшендялов, 2.45, б.), 1:1 Яковлев (Мнацян, Воронин, 23.07), 1:2 Тарасов (Баранцев, Карсумс, 29.43), 2:2 Горшков (Саболич, Ильин, 37.39), 2:3 Кокуёв (Сопин. 44.39), 3:3 Земчёнок (55.31), 3:4 Рыбаков (65.00, решающий буллит).
«Адмирал» (18): Налимов; Гавриленко – Блум-к (4), Казаков – Кузнецов – Сигарев (10); Глазков – Земчёнок (2), Горшков (2) – Саюстов – Саболич; Мнацян – Ильин, Александров – Мамин – Лугин; Воронин – Яковлев – Краснослободцев, Иванов.
«Динамо» (4): Лазушин; Рылов – Никулин, Карсумс – Терещенко-к (2) – Карпов; Баранцев – Робинсон, Сопин (2) – Рыбаков – Кокуёв; Соловьев – Хиетанен, Кокарев – Горовиков – Подшендялов; Федоров – Шипов – Тарасов.
Броски: 30 (8+10+10+2) – 33 (5+15+11+2).
Хозяева недосчитались из-за травм капитана Оскарса БАРТУЛИСА, Михаила ФИСЕНКО и Антона ВОЛЧЕНКОВА, зато в строю оказался облаченный в защитную маску Джонатан БЛУМ, оказавшийся одним из главных действующих лиц на площадке. «Динамо» в традиционно трудовой манере открыло счет за две секунды до конца штрафа ГОРШКОВА и, казалось, имеет ощутимый резерв. Но по ходу матча оказалось, что резервы куда более действенны у хозяев, отыгрывавшихся трижды. Мало того, «моряки» выстояли втроем против пятерых в овертайме, но споткнулись на буллитах, ни разу не переиграв Лазушина.
В Хабаровске «Амур» проиграл 0:1 «Локомотиву».
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ХК «Адмирал».
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