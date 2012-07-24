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Владивостокский «Восток» проиграл «Турбине»

24 Июля 2012, 00:34 | Владивосток

20 июля, при переполненных трибунах стадиона «Авангард», владивостокский «Восток» со счетом 41:47 уступил «Турбине» из Балаково в рамках командного чемпионата России по спидвею, в гонке, которую заранее окрестили «золотой». Напомним, что в октябре прошлого года на «Авангарде» «Турбина» уступила «Владивостоку» 44:46, но этого оказалось достаточно для завоевания гостями чемпионского титула. Как будет на этот раз - покажет время.

В отчетной гонке «Восток» усилился неоднократным чемпионом мира Джейсоном КРАМПОМ. По прилету во Владивосток, рыжеволосый австралиец отправился... отсыпаться и не успел опробовать дорожку. «Не попробовал дорожку, хотя я настаивал. Но легионер есть легионер, тем более чемпион мира неоднократный, но и чемпионы, я вижу, ошибаются и недооценивают российскую лигу», - отметил главный тренер СК «Восток» Игорь СТОЛЯРОВ.

В итоге, в первом заезде легионер оказался статистом, завершив его на последнем месте. Во втором выходе на трек австралиец реабилитировался, финишировав первым, но провалился в шестом заезде, не поделив дорожку с Владимиром БОРОДУЛИНЫМ. После столкновения гонщика «Турбины» увезли на «Скорой помощи», а Джейсон со сломанной ключицей также не смог продолжить гонку. В отсутствие Крампа роль лидера взвалил на себя капитан хозяев Григорий ЛАГУТА, набравший 16 очков. Но один, как выяснилось, в поле не воин. Откровенно слабо выступил Ренат ГАФУРОВ, набравший всего 6 очков.

11-й заезд стал самым комичным в гонке. Гафуров решает пропустить Андрея КУДРЯШОВА, чтобы в следующем заезде дать шанс своей команде выпустить джокера. Андрей подыгрывает Ренату и также сбавляет обороты. В результате судья Игорь ДМИТРИЕВ исключает обоих гонщиков за неспортивное поведение. 3-0 и разрыв увеличивается до 7 очков, которые не дают «Востоку» право выпустить джокера.

В СК «Турбина» сильнейшими оказались напарники Лагуты по национальной сборной Роман ПОВАЖНЫЙ и Эмиль САЙФУТДИНОВ - 16 и 14 очков соответственно. После 4 проведенных гонок в активе «Турбины» 8 очков, у «Востока» 6 очков после 5 гонок. Теперь «Турбине» достаточно выиграть в гонке с «Мега-Ладой» из Тольятти и чемпионский титул останется за Балаково.

Олег КЛИМЕНКО, "Золотой Рог".

Автор: Олег Клименко
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