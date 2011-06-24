Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Главной площадкой Чемпионата Мира по тхэквондо выбран спорткомплекс «Олимпиец»
На шестой Чемпионат Мира по тхэквондо, который пройдет во Владивостоке с 20 по 31 июля, съедутся спортсмены из 59 стран мира. Главной площадкой соревнований станет спорткомплекс «Олимпиец».
По словам президента Всемирной федерации тхэквондо доктора Чо, он небольшой по размерам, но очень уютный, удобно расположен и вполне подходит для проведения таких соревнований. В них примут участие почти 600 спортсменов.
Напомним, Владивосток станет первым городом в России, где пройдет Чемпионат Мира по тхэквондо. Организаторы соревнований - Всемирная Федерация Тхэквондо, Союз тхэквондо России, администрация Приморского края. Чемпионат пройдет при поддержке Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ, Совета Федерации Федерального собрания РФ, Олимпийского комитета РФ и Общественной палаты РФ.
Тхэквондо относительно молодой олимпийский вид спорта. Первый олимпийский турнир по тхэквондо прошел в 2000 году в Сиднее. Успешно проведены олимпийские турниры в Афинах в 2004 году и в Пекине в 2008 году. Кроме того, тхэквондо вошло как официальный вид спорта в программу Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и в 2016 году в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Также этот вид спорта включен в программу летней универсиады 2017 года.
Президент краевой общественной организации «Приморская федерация тхэквондо» Валерий Кан считает, что российскую сборную на предстоящем Чемпионате Мира ждет успех. «Ведь 60 процентов сборной России составляют приморские спортсмены. А выступать на «родной» площадке всегда легче», - отметил он.
Новости тематики
- Корейских футболистов "Луча" забрали в армию
- Президент баскетбольного ЦСКА объяснил, почему он поддержал Владивосток
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- "Луч" проиграл, оставшись без корейцев
- "Спартак-Приморье" хочет играть в элитной лиге
- "Луч" вернул Прокофьева, рассчитывает на корейцев
- "Адмирал" ввел запрет на легионеров
- "Луч-Энергия" остается в Футбольной национальной лиге
- "Луч-Энергия" вылетел из ФНЛ с высоко поднятой головой
- Судьба "Луча-Энергия" решится ближе к полуночи
Новости раздела
- Корейских футболистов "Луча" забрали в армию
- Президент баскетбольного ЦСКА объяснил, почему он поддержал Владивосток
- "Луч" проиграл в Волгограде
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- "Луч" проиграл, оставшись без корейцев
- "Спартак-Приморье" хочет играть в элитной лиге
- "Луч" вернул Прокофьева, рассчитывает на корейцев
- "Адмирал" ввел запрет на легионеров
- Ким планирует выступать за "Луч"
- "Луч-Энергия" остается в Футбольной национальной лиге
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В августе россиянам мало не покажется
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- Что теперь будет с рублем?