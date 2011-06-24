Главной площадкой Чемпионата Мира по тхэквондо выбран спорткомплекс «Олимпиец»

На шестой Чемпионат Мира по тхэквондо, который пройдет во Владивостоке с 20 по 31 июля, съедутся спортсмены из 59 стран мира. Главной площадкой соревнований станет спорткомплекс «Олимпиец».

По словам президента Всемирной федерации тхэквондо доктора Чо, он небольшой по размерам, но очень уютный, удобно расположен и вполне подходит для проведения таких соревнований. В них примут участие почти 600 спортсменов.

Напомним, Владивосток станет первым городом в России, где пройдет Чемпионат Мира по тхэквондо. Организаторы соревнований - Всемирная Федерация Тхэквондо, Союз тхэквондо России, администрация Приморского края. Чемпионат пройдет при поддержке Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ, Совета Федерации Федерального собрания РФ, Олимпийского комитета РФ и Общественной палаты РФ.

Тхэквондо относительно молодой олимпийский вид спорта. Первый олимпийский турнир по тхэквондо прошел в 2000 году в Сиднее. Успешно проведены олимпийские турниры в Афинах в 2004 году и в Пекине в 2008 году. Кроме того, тхэквондо вошло как официальный вид спорта в программу Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и в 2016 году в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Также этот вид спорта включен в программу летней универсиады 2017 года.

Президент краевой общественной организации «Приморская федерация тхэквондо» Валерий Кан считает, что российскую сборную на предстоящем Чемпионате Мира ждет успех. «Ведь 60 процентов сборной России составляют приморские спортсмены. А выступать на «родной» площадке всегда легче», - отметил он.