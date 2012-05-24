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Владивосток готовится принять Чемпионат мира по аквабайку
ВЛАДИВОСТОК, 24 мая, ZRPRESS. Во Владивостоке сразу после саммита АТЭС-2012, с 10 по 15 сентября, состоится Чемпионат мира по аквабайку, то есть гонки на гидроциклах (водных мотоциклах).
— Мы ожидаем около 50 спортсменов из разных стран мира. Каждого спортсмена будут сопровождать четыре человека технической поддержки. Россию будут представлять 15 спортсменов из Москвы, Петербурга, Волгограда и, конечно, Приморья, — сообщил «ЗР» председатель Федерации Водномоторного спорта Приморского края Юрий РЯБКО.
По его словам, россияне имеют преимущество, выступая на родной воде. И хотя до сих пор чемпионами стать не удавалось, но входили в тройку лучших. В личном зачете можно отметить Ивана ПОТАНИНА, завоевавшего звание чемпиона мира в дисциплине «фристайл». Его сестра, Анастасия ПОТАНИНА — экс-чемпиона мира среди женщин.
Состоится Чемпионат мира на Шаморе. Гостей примет база отдыха «Жемчужина».
Аквабайк как вид спорта зародился в США в 1980-е годы. На мировом уровне аквабайк курируют Международный водно-моторный союз (UIM) и Международная ассоциация водно-моторного спорта (IJSBA). В России первенства городов и различные Кубки начали проводиться с конца 90-х годов, а уже в 2000 году состоялся первый чемпионат страны. Через два года прошел первый Кубок России. Сейчас клубы аквабайка есть во многих крупных водных городах, а сборная России достойно выступает в международных соревнованиях. UIM с 1996 года проводит чемпионаты мира по аквабайку в трех классах. Классы включают вид водного мотоцикла («стоячие» или «сидячие»), объем двигателя, наличие форсировки и так далее. Соревнования по аквабайку включают в себя три основные дисциплины: гонка (скоростное прохождение трассы с общим стартом), слалом (скоростная гонка по сложной дистанции, которую участники проходят поочередно несколько раз) и фристайл (фигурное катание на водном мотоцикле).
Олег ЖУНУСОВ, "Золотой Рог".
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