"Луч" проиграл команде с голыми торсами

Для «Сочи» вояж во Владивосток выдался с приключениями

ОЛИМП-Первенство ФНЛ. 24 апреля. Владивосток. Стадион «Динамо», 1,2 тыс. зрителей. «Луч» (Владивосток) – «Сочи» (Сочи) 0:1 (0:0). Гол: Обольский (65)

«Луч»: Котляров, Марущак, Пономаренко, Степанец, Насадюк, Замалиев, Павленко, Кротов, Дзахов (Хлебородов, 81), Визнович, Гордиенко (Часовских, 72).

На посещаемости стадиона «Динамо» сказался визит северокорейского лидера во Владивосток – центр города оказался на долгое время скован пробками.

У «Сочи» вояж во Владивосток начался с приключения. По вине авиакомпании в столицу Приморья не прилетела игровая форма южан. К чести последних, они сумели оперативно решить проблему прямо на месте, изыскав возможность изготовить практически аутентичные комплекты формы. Помогли и хозяева, предоставив недостающие элементы экипировки. А сами сочинцы отыграли конфуз в социальных сетях с юмором, представив стартовый состав команды с обнаженными торсами.

Не уронила марку команда Александра ТОЧИЛИНА и на поле. Беспроигрышная серия «Сочи» достигла 13 матчей, в которых одержано 10 побед. Команда остается на втором месте в Олимп-первенстве ФНЛ.

Газета «Золотой Рог», Владивоссток

Фото ФК «Луч»