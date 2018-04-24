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"Спартак-Приморье" продолжает борьбу за выход в финал Суперлиги
Потеряв преимущество своей площадки
Баскетбол. Суперлига – Первый дивизион. 1/2 финала. Матч второй. 24 апреля. Владивосток, с/к «Олимпиец». «Спартак-Приморье» (Приморский край) - «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» (Свердловская область) 94:79 (18:18, 24:18, 24:24, 28:19). Счет в серии 1:1
«Спартак-Приморье»: Смыгин – 21 очко (8 подборов, 4 передачи, 1 перехват), Бутянковс – 19 (11 подборов, 2 передачи, 2 перехвата), Заряжко – 14 (3 подбора, 1 передача), Митчелл – 12 (1 подбор, 4 передачи, 2 перехвата), Кривошеев – 10 (6 подборов, 3 передачи), Матеюнас – 9 (2 передачи), Саяпин – 6 (1 подбор), Савельев – 3 (2 подбора, 1 передача), Бабайлов.
«ТЕМП-СУМЗ-УГМК»: Варнаков – 16 очков (5 подборов), Иванов – 13 (5 подборов), Лавников – 12 (9 подборов), Ключников – 12, Поляков – 9, Артешин – 9.
«Спартак-Приморье» сравнял счет в полуфинальной серии Суперлиги, обыграв во втором матче «ТЕМП-СУМЗ-УГМК». Серия до трех побед продолжится в Ревде 26 и 28 апреля.
Второй матч, по большому, счету вытянули Игорь СМЫГИН и Даррел МИТЧЕЛЛ. В отличие от предыдущей игры неубедительно выглядел Виктор ЗАРЯЖКО, а Иван САВЕЛЬЕВ в очередной раз разочаровал.
Милош ПАВИЧЕВИЧ, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:
- Хочу сказать спасибо игрокам за этот матч. Боролись до конца, понимая насколько важна эта игра, чтобы продлить серию. И, конечно, спасибо болельщикам, в такой тяжелой игре их энергия и поддержка очень чувствовались. Это сильно нам помогло, особенно в концовке, когда переломили игру. Победа была одержана за счет позитивной энергии, которую давал зал, и которая есть у нас в команде. Каждый, кто выходил на площадку, старался делать хоть что-то для победы, внести свой хоть маленький вклад, и это привело нас к успеху. После первого поражения команда была не в духе, но мы сегодня собрались и отдали все силы для победы.
Во втором полуфинале победитель регулярки БК «Самара» на своей площадке прошелся катком по «Новосибирску» - 81:73 в первом матче и 72:67 во втором.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото БК «Спартак-Приморье»
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