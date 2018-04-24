"Адмирал" узнал схему сезона

Команда из Владивостока в регулярном чемпионате КХЛ проведет 62 матча, 31 – на своем поле и 31 – на поле соперника

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) утвердила структуру проведения регулярного чемпионата-2018/19 годов, а также состав дивизионов и конференций на следующий сезон. Хоккейный клуб «Адмирал» (Владивосток) начнет сезон с главным тренером Сергеем СВЕТЛОВЫМ, уже руководившим «моряками» с декабря 2013 года по май 2014-го. К исполнению своих обязанностей Сергей Александрович приступит 1 июля.

Как информирует официальный сайт лиги, в регулярном чемпионате каждая команда проводит по одной игре на своем поле и поле соперника со всеми остальными командами (48 матчей, 24 на своем поле и 24 на поле соперника). Дополнительно все команды проводят внутри своих конференций 14 матчей (7 на своем поле и 7 на поле соперника). Всего каждая команда проводит по 62 матча, 31 – на своем поле и 31 – на поле соперника.

По итогам регулярного чемпионата по 8 команд из каждой конференции получают право участия в плей-офф. В каждой конференции первые два номера «посева» получат команды, занявшие первые места в своих дивизионах, в порядке убывания спортивных результатов по итогам регулярного чемпионата. В каждой конференции номера «посева» с 3-го по 8-й получат команды в порядке убывания спортивных результатов по итогам регулярного чемпионата, вне зависимости от дивизиона, в котором они играли.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Адмирал»