"Спартак-Приморье" проиграл в Новосибирске на последних секундах

Хозяева на этот раз сумели закрыть Андрея Матеюнаса

23 апреля. Суперлига - Первый дивизион. Новосибирск. «Новосибирск» - «Спартак-Приморье» (Владивосток) 74:71 (18:22, 16:20, 14:13, 26:15). Счет в серии 1:1

«Новосибирск»: Макеев - 20 очков, Лавников - 17, Голдырев - 16 очков (7 подборов), Курцевич - 8 (5 подборов), Писклов - 6 очков, Коршаков - 2, Шатохин - 2 подбора, Новиков – 1.

«Спартак-Приморье»: Кирдячкин – 21 очко, Кривошеев - 20, Ключников - 14, Матеюнас - 5, Савельев - 4, Бабайлов - 3, Мартин – 2 (12 подборов), Белов – 2.

Милош ПАВИЧЕВИЧ, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:

- После первой половины могло сложиться впечатления, что все идет по нашему плану. Но, оказалось, что это не так. «Новосибирск» быстро вернулся в игру, и нам пришлось тяжело. Чем отличаются два матча? Сегодня было много борьбы, и к сожалению, мы ее проиграли. Серия продолжается…

Владимир ПЕВНЕВ, главный тренер БК «Новосибирск»:

- Буквально то, что говорил вчера после матча, сказал сегодня ребятам в раздевалке. Задача была, в первую очередь, перебороть себя, и, считаю, это игрокам удалось. Все старались отрабатывать на максимум, и второй раз за время отсутствия Токарева смогли набрать больше 60 очков. Очень рад, что ребята настроились и смогли продлить серию. Спасибо игрокам, что сделали, в самом деле, подарок в день рождения!

Следующие матчи пройдут 26 и 27 апреля во Владивостоке.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото БК «Новосибирск»