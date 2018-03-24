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"Луч-Энергия" едва не обыграл "Спартак-2"

24 Марта 2018, 20:17 | Владивосток

Команда из Владивостока ушла от поражения в добавленное время благодаря красивейшему голу Таказова, пробившего из-за штрафной по летящему мячу

Первенство России по футболу. 24 марта. Владивосток, стадион «Динамо», 1,2 тыс. зрителей. «Луч-Энергия» (Владивосток) – «Спартак-2» (Москва) 1:1 (0:1). Голы: Таказов (90+) – Ломовицкий (45).

«Луч-Энергия» (Владивосток): Шамов, Таказов, Цуканов (Машнев, 46), Больевич, Тихий, Павленко, Маляка (Бажев, 46), Пономаренко, Фомин (Дзахов, 73), Гордиенко, Мязин (Хлебородов, 46).

«Спартак-2»: Терешкин, Сокол, Хомуха, Мамин, Щербаков, Полубояринов, Ломовицкий (Идриза, 72), Тюнин (Миронов, 86), Леонтьев, Руденко (Рудковский, 65), Нимели.

«Луч-Энергия» и «Спартак-2» в третий раз кряду сыграли вничью во Владивостоке. По мнению главного тренера москвичей Дмитрия ГУНЬКО, его команда полностью переиграла хозяев в первом тайме, а во втором упустила победу «в уже выигранном матче». При этом спартаковец забыл, что на последних минутах только несчастный случай помешал забить игроку «Луча» второй гол, когда мяч чудом попал в дезориентированного вратаря гостей прямо на ленточке. А гол ворота «Луча» по большому счету на совести вратаря Егора ШАМОВА.

Наставник хозяев Александр ГРИГОРЯН отметил, что рад каждому очку, добытому в такой «мясорубке». «Мы играли против очень хорошей команды, лучшей в ФНЛ по части комбинационной игры. При этом они меня удивили, применив схему с тремя защитниками. Так в этом сезоне они еще не играли. Видно, что очень готовились к этому матчу», - сказал Александр Виталиевич.

«Ротор-Волгоград» в Астрахани обыграл «Енисей» 1:0. Это уже третья победа волгоградцев после прихода на тренерский мостик бывшего наставника «Луча» Сергея ПАВЛОВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК «Луч-Энергия»

 

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Теги: "луч-энергия"  футбол  александр григорян 



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