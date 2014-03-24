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Баскетбол: "Спартак-Приморье" обыграл во Владивостоке команду бывшего наставника
Владивосток. 24 марта. C/к. "Олимпиец". "Спартак-Приморье" (Приморский край) - "Рускон-Мордовия" (Саранск) 74:63 (24:12, 15:20, 20:15, 15:14).
Как сообщил на послематчевой пресс-конференции главный тренер Спартака-Приморье Рассел БЕРГМАН, в двух последних домашних матчах регулярного первенства он больше опасался не идущей вверху "Рязани", а именно команды Бориса ЛИВАНОВА. Но победы пришли в обоих матчах.
"Жаль, что нам скорее всего не достанется в плей-офф такой лакомый соперник, как московское "Динамо", мы бы показали ему, как умеем играть. Хочу напомнить, что в этом сезоне мы побеждали все команды кроме двух – "Университета-Югра" и "Новосибирска". Будем рады встретиться с ними в плей-офф – обязательно победим. Сегодня мы вышли на такой уровень, когда нам по плечу любой соперник", - заявил Рассел Бергман.
Борис Ливанов в свою очередь отметил, что скачает по Владивостоку. "Бывают такие города, которые либо не нравятся с первого посещения, либо западают в душу навсегда. Владивосток из вторых", - сказал бывший главный тренер "Спартака-Приморье".
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото БК "Спартак-Приморье".
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