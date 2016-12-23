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"Адмирал" вспомнил о победах

23 Декабря 2016, 22:53 | Владивосток

Приморская команда частично реабилитировалась за провальную серию               

23 декабря. КХЛ. Владивосток, КСК «Фетисов Арена». «Адмирал» (Владивосток) – «Югра» (Ханты-Мансийск) 4:1 (0:0, 3:0, 1:1).

Голы:

1:0 Казаков (Земченок, Макаренко, 25.53)

2:0 Саюстов (Бартулис, Ткачев, 26.37)

3:0 Ткачев (Саюстов, Саболич, 28.24)

3:1 Лапенков (Алексеев, 48.41)

4:1 Макаренко (Земченок, Бартулис, 53.46).

«Адмирал» (6): Бобков; Бартулис – Земченок, Ткачев (2) – Саюстов – Саболич (2); Григорьев – Волченков, Лугин – Райт – Краснослободцев; Гавриленко – Курашов, Казаков – Макаренко – Барбашев (2); Ильин, Воронин – Мамин – Сигарев, Яковлев.

«Адмирал» снял все вопросы о победителе матча в течение трех минут, трижды поразив ворота «Югры» с 13-ой по 19-ю минуты матча.

Перед началом матча стало известно, что новичком «Адмирала» стал 22-летний форвард Дамир ЖАФЯРОВ, перебравшийся во Владивосток из «Сибири». При этом в «Авангард» перейдет защитник Михаил ГРИГОРЬЕВ, за которого «моряки» получат денежную компенсацию.

Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:

- Во-первых, хотел бы сказать спасибо тем болельщикам, которые сегодня пришли на матч: все-таки погодные условия, пятница, скоро Новый год… Люди добрались до дворца, нам эта помощь очень нужна, особенно в преддверии дерби. Хотелось бы, чтобы трибуны на следующую игру заполнились еще больше.

Что касается самой игры, я думаю, отпечаток наложило то, что соперник немного опоздал на матч, мы тоже где-то нервничали, а у «Югры» все пошло наперекосяк. Второй период мы очень хорошо провели, забили нужные голы, довели дело до победы. Нам нужны были эти три очка. Не очень хорошо у нас складывается эта домашняя серия, поэтому рады победе.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Адмирал».

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Теги: "Адмирал"  хоккей 



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