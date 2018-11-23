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"Детей Азии" презентовали во Владивостоке
Дальний Восток будет принимать I зимние Международные спортивные игры «Дети Азии»
Во Владивостоке прошла презентация I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии». Поскольку Игры "Дети Азии" будет принимать Южно-Сахалинск 8-17 февраля 2019 года, их представила делегация с Сахалина в составе президента Международного комитета игр Дмитрия Глушко, замминистра спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Егора Умнова, заместителя гендиректора Дирекции I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» Сергея Хатылыкова. Приморскую делегацию возглавил Жан Кузнецов, директор департамента физической культуры и спорта Приморского края, представители федерации фигурного катания и шорт-трека, главный тренер сборной Приморского края и, пожалуй, главные герои мероприятия – юные спортсмены Приморья.
Как рассказал Дмитрий Глушко, огонь I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» будет зажжен уже 22 декабря, и он начнет свое путешествие по Сахалинской области и местам, где будет проходить это масштабное мероприятие.
Зародившиеся на Дальнем Востоке – в Якутии – Игры действительно переросли в международный масштаб. По словам Сергея Хатылыкова, в этом мероприятии примут участие спортсмены 16 лет и моложе в составе 29 команд из 21 страны-участницы Олимпийского совета Азии, в том числе пяти стран Олимпийского совета Европы, но находящиеся полностью или частично на азиатском континенте – Россия, Турция, Грузия, Армения, Азербайджан. Помимо традиционных стран – Япония, Южная Корея, Казахстан - о своем участии заявили Вьетнам, Индонезия и Иордания, о существовании в которых зимних видов спорта многие и не подозревали.
Россия будет представлена 9 командами из Сибирского, Уральского, Дальневосточного федеральных округов, Москвы Татарстана, Якутии как основательницы Игр, Сахалинской области как территории, принимающей соревнования.
От Приморья в составе команды ДФО в Играх примут участие семь юных спортсменов. «Возраст отобранных на Игры ребят соответствует возрасту участия в Юношеских Олимпийских играх, которые пройдут в Лозанне через 2 года. Поэтому «Дети Азии» могут стать своеобразным смотром перспективных спортсменов во все сборные команды», - считает Жан Кузнецов.
Стоит отметить, что для приема почти 1,5 тыс. гостей (около 900 спортсменов и других членов сборных) на Сахалине уже практически все готово. Благодаря поддержке в то время губернатора Олега Кожемяко и Правительства Сахалинской области в регионе проводится огромная работа по популяризации спорта и здорового образа жизни, по строительству спортивной инфраструктуры, по этому показателю область занимает лидирующие позиции в России. Это дало возможность региону в хорошем темпе и полном объеме подготовиться к соревнованиям международного уровня. Игры на Сахалине будут проходить на территории уникального СТК «Горный воздух», 5 трасс которого сертифицированы для международных соревнований, в спорткомплексах «Кристалл» и «Арена Сити», в лыжебиатлонном комплексе и на трамплине К-70. Как отмечает замминистра спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области, вся инфраструктура создана, дорабатываются места размещения, заканчивается набор волонтеров. К слову, волонтеров будет около тысячи человек из разных регионов страны.
В заключение участники пресс-конференции подарили юным спортсменам подарки и памятные сувениры и пожелали им достойных выступлений и высоких спортивных результатов. «Уверен, для ребят это будет большой и важный старт в их спортивное будущее», - напутствовал юных приморцев президент Международного комитета игр Дмитрия Глушко.
Досье «Золотого Рога»
I зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» состоятся с 8 по 17 февраля 2019 года в Южно-Сахалинске. Соревнования пройдут по 8 видам спорта: биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фигурное катание, сноуборд, хоккей, шорт-трек. Участие примут официальные сборные стран-членов ОСА, прошедшие предварительные и отборочные турниры. Игры «Дети Азии» позиционируются как подготовительный этап к зимним Юношеским Олимпийским играм 2020 года, которые состоятся в Лозанне. Игры проводятся при поддержке Международного Олимпийского комитета, Олимпийского совета Азии, Правительства Российской Федерации и Олимпийского комитета России.
Фото Евгении ПРИЙМАК.
Мария КУЗОВЛЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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