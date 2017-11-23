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Волевую победу "Луча-Энергия" приморцы вживую не увидели
Потрясающий по накалу матч прошел в подмосковных Химках без главного тренера команды из Владивостока
Первенство ФНЛ по футболу. Химки, стадион «Новые Химки». «Луч-Энергия» (Владивосток) – «Тюмень» (Тюмень) - 4:2 (0:2).
Голы: Лешонок (35,44), Чудин (57, автогол) – Фомин (50), Хлебородов (63), Пономаренко (79).
«Луч-Энергия»: Шамов, Тихий, Насадюк, Марущак, Пономаренко, Гелоян, Маляка, Заерко (Хлебородов, 46), Макарчук (Мязин, 46), Фомин (Бажев, 70), Гордиенко (Соблиров, 83).
«Шинник»: Обухов, Гузь, Чудин, Саламатов, Лешонок, Шляпкин, Юсупов, Карпов, Чуканов, Ставпец (Богатырев, 71).
В Санкт-Петербурге туром ранее «Луч» проиграл «Динамо», ведя в счете 2:0. На этот раз команда из Владивостока вернула долг болельщикам, наблюдавшими за матчем с экранов компьютеров и смартфонов.
На дубль Владимира ЛЕШОНКА приморцы после перерыва ответили тремя собственными головами и автоголом соперников.
Главный тренер «Луча» Жолт ХОРНЯК в это время находился в родной Словакии - его жена в скором времени станет мамой.
Победа в стартовом матче 25-го тура позволила «Лучу», как минимум, на ближайшие три дня покинуть зону вылета, поднявшись в турнирной таблице на 14-е место. Первенство ФНЛ возобновится 4 марта 2018 года.
Владимир МАМИНОВ, главный тренер ФК «Тюмень»:
- Резюмировать, по большому счету, нечего. Футбольный год закончился. Будут сделаны серьезные выводы. Изменения окажутся большими. Матч с «Лучом-Энергией» я даже вспоминать не хочу. Как можно было так проигрывать? Есть футболисты, которые привыкли побеждать. А есть те, кому спокойно после поражения. Вторых в команде весной не будет.
Бранислав СОКОЛИ, старший тренер ФК «Луч-Энергия»:
- Мы настраивались на эту игру точно также, как и на другие матчи. Но возникли свои сложности при подготовке. После сегодняшней игры все улетают по домам и мыслями находились уже далеко. После первого тайма мы сделали замены, которые усилили команду, и показали характер. Думаю, наша победа справедлива, потому что у нас было больше желания победить.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
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