ХОККЕЙ: "Адмирал" вновь проиграл московскому "Динамо"

Клуб из Владивостока расторг контракт со шведским голкипером Йоакимом ЛУНДСТРЕМОМ и подписал соглашение с финским вратарем Нико ХОВИНЕНОМ.

В составе новокузнецкого "Металлурга" Ховинен провел 18 матчей, в которых отразил 91,6% бросков при коэффициенте надежности 3,01.

Кроме того, "Адмирал" произвел обмен с омским "Авангардом", в результате которого во Владивосток отправился защитник Дмитрий ВОРОБЬЕВ, а в обратном направлении проследовал защитник Антон ПОЛИЩУК, сообщает официальный сайт КХЛ.



26-летний Полищук, который этим летом перешел в "Адмирал" из "Амура", провел в текущем сезоне 25 матчей и набрал 3 (0+3) очка при показателе полезности "+3". 28-летний Воробьев отыграл за "Авангард" 24 матча, заработав 3 (1+2) очка и 2 штрафные минуты при показателе полезности "-10".

"Динамо" - "Адмирал" 3:2 (2:0, 1:1, 0:1). 22 ноября, ледовый дворец "Арена "Балашиха", 4 219 зрителей.

Напомним, что в недавнем матче во Владивостоке большую часть времени "Адмирал" вел в счете, но в концовке третьего периода сначала пропустила от Константина КАЧСЯНЧУКА, а затем от Алексея СОПИНА и проиграл 3:4. Отчетный матч "Динамо" начало более уверенно и уже к девятой минуте вело 2:0. Во втором периоде Андрей НИКИТЕНКО один гол отыграл, но еще до перерыва Мартиньш КАРСУМС в большинстве вновь восстановил преимущество бело-голубых в две шайбы. В оставшееся время приморцы усилиями Виктора ДРУГОВА сократили разницу в счете, но не более того.

1:0 – Кокарев (Бабенко, Цветков) – 06:16.

2:0 – Граняк (Пестунов) – 08:15 (5x4).

2:1 – Никитенко (Угаров, Грачев) – 29:52.

3:1 – Карсумс (Соловьев, Карпов) – 36:39 (5x4).

3:2 – Другов (Бортников) – 42:44.

Вратари: Еременко – Иванников.

Броски: 23 (10-8-5) – 29 (6-8-15).

Вбрасывания: 30 (10-13-7) – 34 (10-10-14).

Штраф: 8 (2-2-4) – 10 (2-4-4).

Для подопечных Олега ЗНАРОКА эта победа стала четвертой подряд. "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице на Западе, "Адмирал" находится на восьмой строчке Востока.

Ханну ЙОРТИККА, главный тренер ХК "Адмирал":

- Мы очень плохо начали игру, возможно, игроки забыли ноги в самолете. Затем у нас все-таки появились шансы, одна шайба могла многое изменить. Но это был не наш вечер. У нас сейчас меняются игроки и нам нужно время, чтобы сделать наш состав гармоничным.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото с сайта КХЛ.