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ХОККЕЙ: "Адмирал" вновь проиграл московскому "Динамо"
Клуб из Владивостока расторг контракт со шведским голкипером Йоакимом ЛУНДСТРЕМОМ и подписал соглашение с финским вратарем Нико ХОВИНЕНОМ.
В составе новокузнецкого "Металлурга" Ховинен провел 18 матчей, в которых отразил 91,6% бросков при коэффициенте надежности 3,01.
Кроме того, "Адмирал" произвел обмен с омским "Авангардом", в результате которого во Владивосток отправился защитник Дмитрий ВОРОБЬЕВ, а в обратном направлении проследовал защитник Антон ПОЛИЩУК, сообщает официальный сайт КХЛ.
26-летний Полищук, который этим летом перешел в "Адмирал" из "Амура", провел в текущем сезоне 25 матчей и набрал 3 (0+3) очка при показателе полезности "+3". 28-летний Воробьев отыграл за "Авангард" 24 матча, заработав 3 (1+2) очка и 2 штрафные минуты при показателе полезности "-10".
"Динамо" - "Адмирал" 3:2 (2:0, 1:1, 0:1). 22 ноября, ледовый дворец "Арена "Балашиха", 4 219 зрителей.
Напомним, что в недавнем матче во Владивостоке большую часть времени "Адмирал" вел в счете, но в концовке третьего периода сначала пропустила от Константина КАЧСЯНЧУКА, а затем от Алексея СОПИНА и проиграл 3:4. Отчетный матч "Динамо" начало более уверенно и уже к девятой минуте вело 2:0. Во втором периоде Андрей НИКИТЕНКО один гол отыграл, но еще до перерыва Мартиньш КАРСУМС в большинстве вновь восстановил преимущество бело-голубых в две шайбы. В оставшееся время приморцы усилиями Виктора ДРУГОВА сократили разницу в счете, но не более того.
1:0 – Кокарев (Бабенко, Цветков) – 06:16.
2:0 – Граняк (Пестунов) – 08:15 (5x4).
2:1 – Никитенко (Угаров, Грачев) – 29:52.
3:1 – Карсумс (Соловьев, Карпов) – 36:39 (5x4).
3:2 – Другов (Бортников) – 42:44.
Вратари: Еременко – Иванников.
Броски: 23 (10-8-5) – 29 (6-8-15).
Вбрасывания: 30 (10-13-7) – 34 (10-10-14).
Штраф: 8 (2-2-4) – 10 (2-4-4).
Для подопечных Олега ЗНАРОКА эта победа стала четвертой подряд. "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице на Западе, "Адмирал" находится на восьмой строчке Востока.
Ханну ЙОРТИККА, главный тренер ХК "Адмирал":
- Мы очень плохо начали игру, возможно, игроки забыли ноги в самолете. Затем у нас все-таки появились шансы, одна шайба могла многое изменить. Но это был не наш вечер. У нас сейчас меняются игроки и нам нужно время, чтобы сделать наш состав гармоничным.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото с сайта КХЛ.
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