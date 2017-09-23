www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 59.28 р. 100 JPY: 52.21 р.
EUR: 68.98 р. 10 CNY: 89.28 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

"Спартак-Приморье" начал с разгромной победы

23 Сентября 2017, 21:55 | Владивосток

На домашнем паркете повержен фарм-клуб «Зенита»

Владивосток. 23 сентября. Суперлига. Спорткомплекс «Олимпиец». «Спартак-Приморье» (Владивосток) – «Зенит-фарм» (Санкт-Петербург) 96:61 (28:11, 18:11, 30:21, 20:18)

«Спартак-Приморье»: Бутянковс – 29 очков, Кривошеев – 16, Заряжко, Разумов – по 16, Самсонов – 9, Матеюнас, Смыгин, Савельев – по 6.

«Зенит-фарм»: Туманов – 14, Петухов – 11, Шевчук, Быков, Саврасов.

Матч с фарм-клубом «Зенита», в составе которого насчитывается лишь четыре опытных игрока, стал для «Спартак-Приморье» своего рода проверкой сил перед куда более тяжелыми выездными матчами на Урале с «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» и «Уралом». На фоне позволявшего многое соперников хороший матч выдал литовский легионер красно-белых БУТЯНКОВС.

После матча главный тренер «Спартака» Милош ПАВИЧЕВИЧ подчеркнул, что остался доволен всеми игроками, выходившими на площадку.

«Очень рады, что открыли сезон столь убедительной победой. Все ребята играли с хорошей энергией, вышли максимально сконцентрированными, за что им большое спасибо. Любой игрок, вышедший со «скамейки», пытался дать максимум» - сказал Павичевич.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Фото БК "Спартак-Приморье"

Автор:
Теги: "спартак-приморье"  баскетбол  милош павичевич 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • LV20:29, 25.09.2017#

    Поправка- Бутянков из Латвии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru