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"Спартак-Приморье" начал с разгромной победы
На домашнем паркете повержен фарм-клуб «Зенита»
Владивосток. 23 сентября. Суперлига. Спорткомплекс «Олимпиец». «Спартак-Приморье» (Владивосток) – «Зенит-фарм» (Санкт-Петербург) 96:61 (28:11, 18:11, 30:21, 20:18)
«Спартак-Приморье»: Бутянковс – 29 очков, Кривошеев – 16, Заряжко, Разумов – по 16, Самсонов – 9, Матеюнас, Смыгин, Савельев – по 6.
«Зенит-фарм»: Туманов – 14, Петухов – 11, Шевчук, Быков, Саврасов.
Матч с фарм-клубом «Зенита», в составе которого насчитывается лишь четыре опытных игрока, стал для «Спартак-Приморье» своего рода проверкой сил перед куда более тяжелыми выездными матчами на Урале с «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» и «Уралом». На фоне позволявшего многое соперников хороший матч выдал литовский легионер красно-белых БУТЯНКОВС.
После матча главный тренер «Спартака» Милош ПАВИЧЕВИЧ подчеркнул, что остался доволен всеми игроками, выходившими на площадку.
«Очень рады, что открыли сезон столь убедительной победой. Все ребята играли с хорошей энергией, вышли максимально сконцентрированными, за что им большое спасибо. Любой игрок, вышедший со «скамейки», пытался дать максимум» - сказал Павичевич.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
Фото БК "Спартак-Приморье"
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