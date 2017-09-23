Команда гонщиков Группы ННК приняла участие в дрифт-битве мирового уровня (фото)

ННК стало партнером IV международной дрифт-битвы ASIA PACIFIC D1 PRIMRING GRAND PRIX 2017 и выставила на соревнование команду под собственным брендом

На СТК «Приморское кольцо» состоялась четвертая международная дрифт-битва D1 PRIMRING GP, которая стала еще грандиознее, представительнее и интереснее. Гостей мероприятия ждали не только дрифт высочайшего уровня, но и международный автосалон "Владивосток" VIAS – Vladivostok International AutoSalon, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Эти соревнования отличаются от подобных проводимых повсеместно в России, тем, что только здесь собирается такое большое количество признанных мировых звёзд этой дисциплины, при чем это касается как российских гонщиков, так и в особенности азиатских. В этом году участниками международных соревнований по автомобильному дрифту стали более 50 гонщиков из 4 стран мира - России, Японии, Китая и Таиланда.

Автомобильный спорт в Приморском крае постепенно развивается, повышая водительское мастерство участников соревнований, привлекая все большее внимание зрителей. Важными моментами в автомобильном спорте считаются безопасность и культура вождения: высокий уровень организации соревнований и мастерство гонщиков становятся хорошими примерами для всех окружающих. И именно эти качества вырабатываются у всех, кто хоть как-то причастен к автоспорту, а потом применяются и в дальнейшем – в обычной жизни, на городских дорогах.

На сегодняшний день технические дисциплины занимают одни из ведущих позиций среди всех существующих видов спорта, являясь наиболее увлекательными. Компания «ННК-Приморнефтепродукт» активно принимает участие в жизни и профессиональном росте автоспортсменов. В минувшем гоночном сезоне компания выступила генеральным партнером пилота Маковозовой Валерии, которую зрители могли наблюдать все три дня соревнований. Она не только прошла в финал ТАСНО, но и попала в ТОП-24, что позволило ей соревноваться с пилотами международного класса в финальных заездах D1. Стоит отметить, что в мероприятии принимал участие и пилот от команды Хабаровскнефтепродукт - Солоненко Евгений, поэтому можно с уверенностью констатировать - на соревнования собралась целая команда сети АЗС «ННК».

Настоящим сюрпризом для зрителей соревнований стал автомобиль Валерии Маковозовой, который украшал промо-место АО «ННК». Все зрители соревнований, посетившие выставочное место, могли вживую ознакомиться с техническим оснащением и устройством гоночного автомобиля, узнать о преимуществах использования улучшенного экономичного топлива GreenEco NEO. Также все зрители смогли попробовать себя в роли гонщика и принять участия в конкрсах и получить главный приз – брендированное топливо GreenECONEO и машины с автографами международных пилотов.

Досье "Золотого Рога": Топливо GreenECONEO - бензин с улучшенными эксплуатационными свойствами, специально разработанный для сети АЗС «ННК» специалистами завода. Использование GreenEco NEO в автомобилях с большим пробегом способствует активному удалению нагара и коксовых отложений, которые скапливаются на рабочих поверхностях двигателя, в том числе на клапанах и топливных форсунках. За счет использования моющих компонентов топлива восстанавливается заявленная производителем мощность двигателя. В процессе эксплуатации двигателя на бензинах GreenEco NEO система подачи топлива покрывается защитной пленкой и поддерживает топливные инжекторы в чистом состоянии.

Важно отметить, что Группа ННК традиционно строго следит за качеством бензинов и дизельного топлива, продаваемого на одноименных АЗС. Сеть специализированных заводских и мобильных лабораторий позволяет постоянно отслеживать качество нефтепродуктов на всех этапах их перевалки, начиная от нефтеперерабатывающего завода до пистолета топливораздаточной колонки на АЗС, поэтому АЗС «ННК» гарантируют клиентам сохранность оригинального качества топлива.