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"Адмирал" начал сезон с поражения
Команда из Владивостока не смогла удержать победное преимущество в Уфе
22 августа. КХЛ. Уфа. «Уфа Арена», 5,5 тыс. зрителей. «Салават Юлаев» (Уфа) – «Адмирал» (Владивосток) – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Голы:
0:1 Горшков (Саюстов, Краснослободцев, 04:11)
1:1 Коротков (Майоров, 28:56)
2:1 Солодухин (45:47)
3:1 Ларсен (Арзамасцев, 55:16, бол.)
«Адмирал» (27): Бобков; Блум - Бартулис, Ткачев - Райт - Саболич; Моррисонн – Волченков (2), Горшков - Саюстов - Краснослободцев; Мнацян - Земченок, Казаков - Макаренко - Жафяров; Бутузов - Махановский (25) - Воронин, Крикуненко.
«Адмирал» начал стартовый матч сезона «за здравие» и благодаря голу ГОРШКОВА (лучший бомбардир приморского клуба в межсезонье) вышел вперед уже на пятой минуте. Хозяева отыгрались во втором периоде - получив поперечную передачу от МАЙОРОВА, нападающий КОРОТКОВ в касание переправил шайбу в «девятку» ворот БОБКОВА. В третьем периоде «Салават» дожал подсевших «моряков» на классе. Похоже, подобных игр у «Адмирала» в этом сезоне будет более чем предостаточно.
Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:
- Так, как мы просили, ребята и сыграли. Понятно, что были некоторые недочеты, были промахи. Но здесь на до отдать должное – нам противостояла серьезная, хорошая команда.
– Ваша команда уже больше недели находится в Уфе. Этот фактор как-то сказался на игре команды?
– Думаю, это пошло на пользу. Мы спокойно тренировались на арене, более или менее привыкли.
- У «Адмирала» сразу несколько вратарей, в том числе ТРЕТЬЯК. Планируете ли вы направить кого-нибудь из них в ВХЛ?
- Сейчас я не могу сказать. Длительный выезд закончится и там посмотрим, кто как себя проявит. Только после этого примем решение.
– «Адмирал» хорошо атаковал, ведя в счете. Чего не скажешь о ситуации, когда необходимо было отыгрываться. Проблемы с исполнителями?
– Это одна из проблем. У команд, у которых есть индивидуально сильные мастера, могут выжать из момента стопроцентный результат, - находятся вверху.
Эркка ВЕСТЕРЛУНД, главный тренер ХК «Салават Юлаев»:
- Доволен результатом, но не содержанием. У нас только четвертое звено играло так, как мы хотим. Все звенья должны играть лучше, не только второе. «Медленно запрягать и быстро ехать» - моя стратегия? Эта лига - марафон, а не спринт. Вы должны попробовать многое, нам нужно больше времени, чтобы лучше играть вместе.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ХК «Адмирал».
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