"Адмирал" начал плей-офф с поражения

Команда из Владивостока не смогла удержать победное преимущество в Уфе

22 августа. КХЛ. Уфа. «Уфа Арена», 5,5 тыс. зрителей. «Салават Юлаев» (Уфа) – «Адмирал» (Владивосток) – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы:

0:1 Горшков (Саюстов, Краснослободцев, 04:11)

1:1 Коротков (Майоров, 28:56)

2:1 Солодухин (45:47)

3:1 Ларсен (Арзамасцев, 55:16, бол.)

«Адмирал» (27): Бобков; Блум - Бартулис, Ткачев - Райт - Саболич; Моррисонн – Волченков (2), Горшков - Саюстов - Краснослободцев; Мнацян - Земченок, Казаков - Макаренко - Жафяров; Бутузов - Махановский (25) - Воронин, Крикуненко.

«Адмирал» начал стартовый матч сезона «за здравие» и благодаря голу ГОРШКОВА (лучший бомбардир приморского клуба в межсезонье) вышел вперед уже на пятой минуте. Хозяева отыгрались во втором периоде - получив поперечную передачу от МАЙОРОВА, нападающий КОРОТКОВ в касание переправил шайбу в «девятку» ворот БОБКОВА. В третьем периоде «Салават» дожал подсевших «моряков» на классе. Похоже, подобных игр у «Адмирала» в этом сезоне будет более чем предостаточно.

Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:

- Так, как мы просили, ребята и сыграли. Понятно, что были некоторые недочеты, были промахи. Но здесь на до отдать должное – нам противостояла серьезная, хорошая команда.

– Ваша команда уже больше недели находится в Уфе. Этот фактор как-то сказался на игре команды?

– Думаю, это пошло на пользу. Мы спокойно тренировались на арене, более или менее привыкли.

- У «Адмирала» сразу несколько вратарей, в том числе ТРЕТЬЯК. Планируете ли вы направить кого-нибудь из них в ВХЛ?

- Сейчас я не могу сказать. Длительный выезд закончится и там посмотрим, кто как себя проявит. Только после этого примем решение.

– «Адмирал» хорошо атаковал, ведя в счете. Чего не скажешь о ситуации, когда необходимо было отыгрываться. Проблемы с исполнителями?

– Это одна из проблем. У команд, у которых есть индивидуально сильные мастера, могут выжать из момента стопроцентный результат, - находятся вверху.

Эркка ВЕСТЕРЛУНД, главный тренер ХК «Салават Юлев»:

- Доволен результатом, но не содержанием. У нас только четвертое звено играло так, как мы хотим. Все звенья должны играть лучше, не только второе. «Медленно запрягать и быстро ехать» - моя стратегия? Эта лига - марафон, а не спринт. Вы должны попробовать многое, нам нужно больше времени, чтобы лучше играть вместе.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Адмирал».