"Луч" проиграл в Волгограде

Стадион чемпионата мира становится несчастливым для команды из Владивостока

«Олимп-ФНЛ». 22 июля. Волгоград. «Волгоград Арена», 30 тыс. зрителей. «Ротор» (Волгоград) - «Луч» (Владивосток) 1:0 (0:0). Гол: Коротаев (73).

«Ротор»: Фильцов, Байрыев, Бугаев, Маляров, Эдиев, Завезен (Абдулавов, 63), Друзин, Султонов (Лобкарев, 66), Воробьев, Мязин (Янушковский, 77), Коротаев (Васильев, 89).

«Луч»: Котляров, Марущак (Павленко, 75), Больевич, Насадюк (Гордиенко, 79), Суслов, Степанец, Замалиев, Носов, Машнев (Дзахов, 64), Пономаренко, Прокофьев (Хлебородов, 55).

Дорога в Волгоград заняла у приморской команды более 17 часов, поскольку из-за проблем с билетами (билеты на рейсы «Аэрофлота» из Владивостока в Москву сегодня разлетаются как горячие пирожки) лететь пришлось с двумя пересадками - в Новосибирске и Москве.

Увы, но и второй матч нам 45-тысячной «Волгоград Арене» оказался провальным (три месяца назад «Луч» уступил со счетом 2:4).

Роберт ЕВДОКИМОВ, главный тренер «Ротора»:

- Сегодня мы не могли не выиграть. Первая игра на стадионе после чемпионата мира. Хорошая поддержка болельщиков. Если говорить по игре, то у нас было полное преимущество в первом тайме и большую часть второго. Сегодня мы сыграли правильно, хотя соперник сумел изменить тактику. Пока мы сырая команда и только-только собрались и начинаем играть. К сожалению, есть травмированные. Но все равно сыграли хорошо. Нужно было просто забить. Мы работаем над стандартами. А победа наша заслуженная. Сегодня мы опять сыграли в высокий прессинг. Но еще не все получается. Через игры мы построим команду.

Рустем ХУЗИН, главный тренер «Луча»:

- В первом тайме мы играли от обороны в пять защитников. Надеялись на контратаки. Затем перестроились и были моменты. Но пропустили и побежали отыгрываться. Играли в три нападающих.

- Цели на сезон?

- Побеждать в каждом матче. Не опускаться в зону вылета. Губернатор поставил высокие задачи. Мы будем стремиться к этому. Пока есть проблемы с заявкой корейцев. Будем усиливаться.

- «Ротор» чем-то удивил?

- Мы готовились к матчу. Знали про прессинг команды. Тяжело было в первом тайме. Тяжело входили в игру. Некоторые игроки меня сегодня удивили.

Хабаровский «СКА-Хабаровск» сыграл вничью 1:1 в Краснодаре с местным «Краснодаром-2» и набрал четыре очка в двух стартовых турах, на счету «Луча» очков пока нет.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК "Ротор"