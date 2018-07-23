Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Луч" проиграл в Волгограде
Стадион чемпионата мира становится несчастливым для команды из Владивостока
«Олимп-ФНЛ». 22 июля. Волгоград. «Волгоград Арена», 30 тыс. зрителей. «Ротор» (Волгоград) - «Луч» (Владивосток) 1:0 (0:0). Гол: Коротаев (73).
«Ротор»: Фильцов, Байрыев, Бугаев, Маляров, Эдиев, Завезен (Абдулавов, 63), Друзин, Султонов (Лобкарев, 66), Воробьев, Мязин (Янушковский, 77), Коротаев (Васильев, 89).
«Луч»: Котляров, Марущак (Павленко, 75), Больевич, Насадюк (Гордиенко, 79), Суслов, Степанец, Замалиев, Носов, Машнев (Дзахов, 64), Пономаренко, Прокофьев (Хлебородов, 55).
Дорога в Волгоград заняла у приморской команды более 17 часов, поскольку из-за проблем с билетами (билеты на рейсы «Аэрофлота» из Владивостока в Москву сегодня разлетаются как горячие пирожки) лететь пришлось с двумя пересадками - в Новосибирске и Москве.
Увы, но и второй матч нам 45-тысячной «Волгоград Арене» оказался провальным (три месяца назад «Луч» уступил со счетом 2:4).
Роберт ЕВДОКИМОВ, главный тренер «Ротора»:
- Сегодня мы не могли не выиграть. Первая игра на стадионе после чемпионата мира. Хорошая поддержка болельщиков. Если говорить по игре, то у нас было полное преимущество в первом тайме и большую часть второго. Сегодня мы сыграли правильно, хотя соперник сумел изменить тактику. Пока мы сырая команда и только-только собрались и начинаем играть. К сожалению, есть травмированные. Но все равно сыграли хорошо. Нужно было просто забить. Мы работаем над стандартами. А победа наша заслуженная. Сегодня мы опять сыграли в высокий прессинг. Но еще не все получается. Через игры мы построим команду.
Рустем ХУЗИН, главный тренер «Луча»:
- В первом тайме мы играли от обороны в пять защитников. Надеялись на контратаки. Затем перестроились и были моменты. Но пропустили и побежали отыгрываться. Играли в три нападающих.
- Цели на сезон?
- Побеждать в каждом матче. Не опускаться в зону вылета. Губернатор поставил высокие задачи. Мы будем стремиться к этому. Пока есть проблемы с заявкой корейцев. Будем усиливаться.
- «Ротор» чем-то удивил?
- Мы готовились к матчу. Знали про прессинг команды. Тяжело было в первом тайме. Тяжело входили в игру. Некоторые игроки меня сегодня удивили.
Хабаровский «СКА-Хабаровск» сыграл вничью 1:1 в Краснодаре с местным «Краснодаром-2» и набрал четыре очка в двух стартовых турах, на счету «Луча» очков пока нет.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК "Ротор"
Новости тематики
- "Луч" проиграл в Волгограде
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- "Луч" проиграл, оставшись без корейцев
- "Спартак-Приморье" хочет играть в элитной лиге
- "Луч" вернул Прокофьева, рассчитывает на корейцев
- "Адмирал" ввел запрет на легионеров
- "Луч-Энергия" остается в Футбольной национальной лиге
- "Луч-Энергия" вылетел из ФНЛ с высоко поднятой головой
- Судьба "Луча-Энергия" решится ближе к полуночи
- "Приморочка" вновь стала серебряной
Новости раздела
- "Луч" проиграл в Волгограде
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- "Луч" проиграл, оставшись без корейцев
- "Спартак-Приморье" хочет играть в элитной лиге
- "Луч" вернул Прокофьева, рассчитывает на корейцев
- "Адмирал" ввел запрет на легионеров
- Ким планирует выступать за "Луч"
- "Луч-Энергия" остается в Футбольной национальной лиге
- "Спартак-Приморье" стал трехкратным чемпионом Суперлиги!
- "Луч-Энергия" вылетел из ФНЛ с высоко поднятой головой
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Турдом какой-то
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Провал резидентов
- Долетит ли Трамп до Владивостока?
- Катамаран "Пингвин" соединит Сахалин и Японию
- Раджин поворачивается передом к Приморью
- Сахалинский СК "Аква Сити" станет самым крупным объектом на Дальнем Востоке под одной крышей
- Вышли из строя
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета