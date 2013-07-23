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БАСКЕТБОЛ: "Спартак-Приморье" остался "за бортом" Единой лиги ВТБ
Вакансию, появившуюся после отказа от участия в турнире каунасского "Жальгириса", заполнил малоизвестный клуб "Красный Октябрь" из Волгограда.
Дебютанты лиги ВТБ предоставили гарантии бюджета на следующий сезон в размере 320 млн рублей и взяли на себя обязательства до 1 января увеличить вместимость домашней арены с 3500 до 5000 зрителей. В минувшем сезоне "Красный Октябрь" выступал в российской суперлиге, где занял 14-е место при 15 участниках.
Напомним, что, исходя из чисто спортивных принципов, новичком лиги ВТБ должен стать "Спартак-Приморье". Но руководство лиги в лице президента Сергея ИВАНОВА неоднократно заявляло, что приморской команде при нынешних раскладах в этот турнир не попасть. Ситуацию осложнил тот факт, что генеральный менеджер БК "Спартак-Приморье" Эдуард САНДЛЕР в свое время поддержал теперь уже экс-президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Александра КРАСНЕНКОВА, который числился в антагонистах лиги ВТБ.
На днях Эдуард Сандлер обратился к и.о. президента РФБ Юлии АНИКЕЕВОЙ с просьбой снятия с него полномочий представителя РФБ в Дальневосточном федеральном округе. А назначил Эдуарда на эту должность никто иной, как Александр Красненков в апреле 2011 года.
Эдуард Сандлер, генеральный менеджер БК "Спартак-Приморье":
- Я обратился письмом к руководству РФБ с просьбой снять с меня полномочия представителя РФБ в ДФО. Представлять власть, которая действует в таком стиле, и косвенно иметь к этому отношение нет никакого желания. Откровенный сценарий просто поражает. Жаль, что решение по передаче прав на проведение чемпионата России затягивается. Причем мы видим, как стремительно принимаются прочие ключевые решения. Полагаю, что также активно руководство могло бы передать права уже сейчас, и непонятно зачем затягивать это до августа?
Я не поддерживаю ни одного из кандидатов на пост президента РФБ, так как до сих пор не слышал от них ничего внятного, что можно было связать с предвыборной кампанией. Поэтому и мнения никакого нет. В ситуации, подобной той, что происходит сейчас в Федерации, на мой взгляд, лучшее абстрагироваться и решать личные локальные задачи на своих местах. Чем больше каждый в отдельности сделает для баскетбола, тем лучше будет всей стране. Ждать волшебных перемен от РФБ сейчас бесполезно.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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