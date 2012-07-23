Владивостокская команда ПСРЗ победила в Pacific Open-2012

На вопрос, какое место занимает Приморский край на мировой карте уличного баскетбола, получен достойный ответ. 21 июля команда ПСРЗ уверенно выиграла впервые проводившийся во Владивостоке турнир мировой серии FIBA 3Х3 World Tour Vladivostok Masters - Pacific Open-2012, получив $12 тыс. призовых и право на участие в финале мировой серии в Майами, который будет проходить 22 и 23 сентября.

Еще одним потенциальным участником мирового финала стала хабаровская команда «Европа», второй раз подряд участвовавшая в финале Pacific Open. MVP турнира признан игрок ПСРЗ Эдуард САНДЛЕР, награду ему лично вручил мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ. В составе ПСРЗ на площадку также выходили Михаил СОРОКИН, Константин БОЖКО и Анатолий НИКИТИН. Стоит отметить, что в финале Эдуард Сандлер досрочно покинул площадку за перебор личных замечаний, но и в отсутствие лидера ПСРЗ не дал «Европе» шанса на победу - после последнего мяча, заброшенного Константином Божко, на табло остались гореть цифры 16:10 в пользу хозяев турнира.

В полуфинале честь России также отстаивала команда «Амур», цвета которой защищали игроки «Спартака-Приморье» Александр ПАВЛОВ, Алексей ГОЛЯХОВ, Дмитрий ГОРДЕЕВ и Евгений ПОЛИЩУК. «Амур» по ходу полуфинального матча имел все шансы обойти «Европу» с бывшим игроком «Урал-Грейта» и «Триумфа» Иваном УСИКОМ, но оставшись в большинстве, умудрился позволить «европейцам» сначала сравнять счет в основное время, а затем вырвать победу в овертайме.

Авторами еще одной сенсации стали представители экзотического города Нью-Тайбей с острова Тайвань. Четверка азиатов в четвертьфинале остановила команду из Нью-Йорка, в составе которой - самый высокий игрок FIBA 3Х3 World Tour Vladivostok Masters - Pacific Open-2012 Шагари АЛЛЕЙН по прозвищу «Небоскреб» (рост - 221 см). Исход матча решился в овертайме, после истечения основного времени счет составлял 15:15. Решающий бросок с дальней дистанции совершил Чун-Ан Ю, выведя свою команду вперед - 15:17 в пользу команды из Нью-Тайбэя!

Победное шествие представителей Азии прервал «Амур», уверенно переигравший Нью-Тайбэй в матче за третье место- 21:11. За 42 секунды до финальной сирены решающий мяч забросил Евгений Полищук.

В рамках Pacific Open-2012 на площадки также выходили команды из Австралии (Мельбурн и Джелонг) Германии, Китая (Гуанчжоу), Новой Зеландии, Сингапура, Японии (Токио и Фукусима) и Индонезии.

По словам Эдуарда Сандлера, турнир показал, что Владивосток занимает одно из ведущих мест в мировом уличном баскетболе. «Москва в этом вопросе, конечно, лидирует. Там и другие возможности в плане конструктивов - есть из чего выбрать, и огромный опыт. После этого турнира в нашей стране мы уверенно будем вторыми. Что касается всего мира, я немногое видел, но в этом году посетим турниры серии Masters, посмотрим, и тогда будем иметь представление», - говорит генеральный менеджер турнира.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».