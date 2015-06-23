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"Луч-Энергия" начал новый сезон с поражения от любителей
В Белогорске подопечные Олега Веретенникова уступили местной команде 1:2
ФК "Луч-Энергия" уступил в первом матче под руководством нового главного тренера Олег ВЕРЕТЕННИКОВА. В Белогорске желто-синие в рамках турнира на "Кубок 35-й Армии" уступили местному ФК "Белогорск" 1:2.
В составе "Луча-Энергии" в Приамурье прибыли 25 футболистов, в том числе нападающий Иван СТОЛБОВОЙ, уже выступавший за нашу команду. Вячеслав КРЕНДЕЛЕВ продолжает восстанавливаться после травмы.
Как сообщает официальный сайт "Луча-Энергия", по решению тренерского штаба команда сыграла по тайму двумя составами без разделения на условные "первый" и "второй" составы.
В первом тайме игра проходила с преимуществом нашей команды, но свои моменты "Луч-Энергия" не использовал. Хозяев имели шансы открыть счет, но голкипер приморцев Александр ДОВБНЯ справился с опасным ударом со штрафного.
Во втором тайме хозяева дважды огорчили нового вратаря желто-синих Владимира ЗАМОРОКУ. Гол престижа провел Михаил КОЗЛОВ.
Состав "Луча-Энергия", 1-й тайм: Довбня, Селищев, Смирнов, Грицаенко, Пискунов, Есин, Малеев, Клопков, Адамов, Нивалдо, Казанков. 2-й тайм: Заморока, Терентьев, Разумов, Пономаренко, Белоногов, Яшан, Зюзин, Лупарев, Козлов, Столбовой, Гордиенко.
Тем временем стало известно, что "Торпедо" (Москва) не примет участие в чемпионат Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2015/16. Таким образом, в турнире остаются 18 команд, а "Зенит-2" продолжит выступать во втором дивизионе.
"Торпедо" покинуло премьер-лигу по итогам сезона-2014/15 и на данный момент не может решить проблему с финансированием. Акционером клуба является ОАО "Завод имени Лихачева", который контролируется правительством Москвы.
Напомним, что согласно предварительной версии календаря, "Луч-Энергия" стартует 11 июля домашним матче с хабаровским "СКА-Энергия"
На данный момент новичками лиги стали тульский "Арсенал" (вылетел из премьер-лиги), воронежский "Факел", московский "Спартак-2", "КАМАЗ" (Набережные Челны) и иркутский "Байкал" (победители зональных турниров ПФЛ).
Руководство краснодарской "Кубани-2", сформированной на базе армавирского "Торпедо" (победитель зоны "Юг" ПФЛ), приняло решение отказаться от повышения в статусе. Заявку на замену армавирского "Торпедо" подавал "Зенит-2" (второе место в зоне "Запад" ПФЛ).
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток
Фото ФК "Луч-Энергия".
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