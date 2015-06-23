Владивостокский ХК "Адмирал" протянул руку помощи "Сахалинским Акулам"

Команда "Сахалинские Акулы" в ближайшем сезоне будет выступать в группе "А" Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), став молодежной командой ХК "Адмирал". В свою очередь молодежь "Адмирала", не проходящая в состав, сможет выступать за Сахалин, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

"В следующем году у нас должна появиться команда МХЛ, - сообщил заместитель гендиректора ХК "Адмирал" по спортивным вопросам Ильдар МУХОМЕТОВ. - Нам сказали (в КХЛ), что мы обязаны сделать свою молодежную команду. В принципе, к этому мы и стремимся, нужно создавать структуру внутри клуба, чтобы в последствии привлекать больше своих игроков в основную команду. В этом году создана школа, набраны ребята разных возрастов. Плановая работа по подготовке своих кадров будет вестись. В этом году решен вопрос о сотрудничестве с командой МХЛ "Сахалинские Акулы". Это было одно из условий Молодежной лиги для "Сахалинских Акул" для того, чтобы они выступали в МХЛ, в группе А. Для этого им было необходимо заключить договор с одним из клубов КХЛ. Мы провели ряд переговоров и пришли к принципиальному соглашению. На этой неделе закроем все технические вопросы и передадим документы в лигу".

Многофункциональный хоккейный комплекс "Арена Сити", где выступают "Сахалинские Акулы" построило не государство, и не "Газпром", как во Владивостоке, а два бизнесмена, вложившие около 600 млн рублей. В планах возведение еще строительство рядом еще одного ледового комплекса за 500 млн руклей. После возведения арены государство должно арену выкупить, а владельцы "Сахалинских Акул" получат ее в управление

В дебютном сезоне-2014/15 "Сахалинские Акулы" играли в дивизионе "А" МХЛ" и едва не вышли в плей-офф, потеряв очки в последнем матче регулярки.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ХК "Сахалинские Акулы".