Открытый чемпионат Владивостока по шоссейно-кольцевым автогонкам состоится на картодроме "Змеинка"

В воскресенье, 26 июня, на картодроме "Змеинка" пройдет открытый чемпионат Владивостока по шоссейно-кольцевым автогонкам.

В этот же день на картодроме будет разыгрываться и кубок "Rotax Max" среди картингистов. Соревнования организованы управлением информационно-методической работы в сфере нравственного и физического развития населения администрации города Владивостока.

Как сообщил председатель федерации картинга Геннадий Иванцов, в кубке Rotax Max примут участие порядка 12 пилотов из Владивостока, Находки и Уссурийска. В рамках чемпионата Владивостока на трассу выйдут около 15 пилотов из Владивостока, Находки и Уссурийска.

По результатам заездов гонщики, занявшие призовые места, будут награждены кубками, медалями и грамотами от администрации города Владивостока.

Начало заездов в 12 часов.