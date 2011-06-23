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Открытый чемпионат Владивостока по шоссейно-кольцевым автогонкам состоится на картодроме "Змеинка"
В воскресенье, 26 июня, на картодроме "Змеинка" пройдет открытый чемпионат Владивостока по шоссейно-кольцевым автогонкам.
В этот же день на картодроме будет разыгрываться и кубок "Rotax Max" среди картингистов. Соревнования организованы управлением информационно-методической работы в сфере нравственного и физического развития населения администрации города Владивостока.
Как сообщил председатель федерации картинга Геннадий Иванцов, в кубке Rotax Max примут участие порядка 12 пилотов из Владивостока, Находки и Уссурийска. В рамках чемпионата Владивостока на трассу выйдут около 15 пилотов из Владивостока, Находки и Уссурийска.
По результатам заездов гонщики, занявшие призовые места, будут награждены кубками, медалями и грамотами от администрации города Владивостока.
Начало заездов в 12 часов.
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