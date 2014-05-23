Главный тренер "Луча-Энергия" может возглавить самарские "Крылья Советов"

Клуб из Владивостока, у руля которого Александр Григорян встал в июне прошлого года, в настоящее время испытывает серьезные сложности с финансированием на следующий сезон

Александр ГРИГОРЯН, имеющий международную тренерскую категорию "Pro", рассматривается в качестве кандидата на вакантный пост главного тренера "Крыльев Советов", покинувших премьер-лигу.

Сам Григорян в интервью "Золотому Рогу" говорил, что рассчитывает продолжить работу во Владивостоке, но если перед ним будет поставлена четкая задача.

"Наступило время, когда руководство должно выбрать дальнейшее направление. Пока я не знаю, что нужно от команды, какие цели и задачи перед ней будут поставлены. Но независимо от конечного решения я хочу комплектовать команду под свое видение. Судя по тому, что "Луч-Энергия" сейчас испытывает определенные финансовые проблемы, а ранее этого не было, я понимаю, что какие-то сверхзадачи вряд ли будут передо мной поставлены ", - отмечал Григорян.

По сведениям "Золотого Рога", "Луч-Энергия" может недосчитаться поддержки от единственного спонсора в лице ОАО "ДЭК". Энергетики, благодаря помощи которых в названии клуба появилась приставка "Энергия", на данный момент еще полностью не рассчитались по обязательствам за завершившийся сезон и вряд ли продолжат сотрудничество в будущем в тех же объемах. Поэтому клубу из Владивостока, если губернатор не сможет оперативно найти еще одного спонсора, придется затягивать пояс до предела. В любом случае, разговоров о выходе в премьер-лигу уже не будет.

Первенство ФНЛ сезона-2014/15 должно стартовать 6 июля, предварительная дата окончания турнира - 31 мая 2015 года.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU

Фото ФК "Луч-Энергия".