Во Владивостоке начали строить площадку для экстремальных видов спорта

ВЛАДИВОСТОК, 23 мая, ZRPRESS. Четыре новых пришкольных стадиона появятся осенью возле школ №№ 43, 47, 81 и 14.

Как сообщили в управлении образования, это будут комплексы сооружений со спортивным городком, баскетбольной площадкой, площадкой для прыжков в длину, беговыми дорожками, футбольным полем. Стадионы оборудуют камерами видеонаблюдения. Территории огородят забором. Уже сейчас работы по возведению новых стадионов ведутся возле 43-й школы на Баляева и 81 на Каштановой.

В ближайшее время также начнутся работы по строительству площадки для экстремальных видов спорта. Она будет расположена возле Центра детского творчества на Океанском проспекте, 43. Площадка будет оснащена тренажерными блоками для таких экстремальных занятий, как скейтборд, велотриал, роликовые коньки. Уже осенью скейтеры, роллеры и райдеры BMX Владивостока смогут оттачивать свое мастерство на новой, специально оборудованной площадке, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

«Золотой Рог».