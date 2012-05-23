Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке начали строить площадку для экстремальных видов спорта
ВЛАДИВОСТОК, 23 мая, ZRPRESS. Четыре новых пришкольных стадиона появятся осенью возле школ №№ 43, 47, 81 и 14.
Как сообщили в управлении образования, это будут комплексы сооружений со спортивным городком, баскетбольной площадкой, площадкой для прыжков в длину, беговыми дорожками, футбольным полем. Стадионы оборудуют камерами видеонаблюдения. Территории огородят забором. Уже сейчас работы по возведению новых стадионов ведутся возле 43-й школы на Баляева и 81 на Каштановой.
В ближайшее время также начнутся работы по строительству площадки для экстремальных видов спорта. Она будет расположена возле Центра детского творчества на Океанском проспекте, 43. Площадка будет оснащена тренажерными блоками для таких экстремальных занятий, как скейтборд, велотриал, роликовые коньки. Уже осенью скейтеры, роллеры и райдеры BMX Владивостока смогут оттачивать свое мастерство на новой, специально оборудованной площадке, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Владивосток готов стать базой для сборной России при подготовке к Олимпиаде 2018 года
- В Приморском крае подняли цены даже на лед
- Во Владивостоке в "Фетисов Арене" устанавливают "кремлевское" оборудование
- Во Владивостоке открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс
- "Золотой Рог" зажег Олимпийский огонь приморского этапа Эстафеты "Сочи-2014"
- Участник Эстафеты Олимпийского огня во Владивостоке Андрей Пушкарев: Жалею лишь об одном...
- Олимпийский Огонь прибыл в Приморье
- Владивостоку оставят на память чашу Олимпийского огня
- Символику хоккейной команды Приморья выберут жители края
- В Приморье концертно-спортивный комплекс "Фетисов-Холл" планируется сдать к сентябрю
Новости раздела
- "Адмирал" ввел запрет на легионеров
- Ким планирует выступать за "Луч"
- "Луч-Энергия" остается в Футбольной национальной лиге
- "Спартак-Приморье" стал трехкратным чемпионом Суперлиги!
- "Луч-Энергия" вылетел из ФНЛ с высоко поднятой головой
- Судьба "Луча-Энергия" решится ближе к полуночи
- "Приморочка" вновь стала серебряной
- "Спартак-Приморье" рвется к чемпионству
- "Луч-Энергия" оказался на краю пропасти
- На центральной площади Владивостока стоят шесть килограммов чистого золота
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- Удар ниже причала