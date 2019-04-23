Владивостокцев проверили на выносливость

В лесном массиве завода «Варяг» прошла гонка на выносливость с элементами нескольких велодисциплин

21 апреля во Владивостоке в лесном массиве завода «Варяг» прошли соревнования по горному велосипеду. На участие зарегистрировалось 56 человек, на старт вышли 50 человек. Все участники были разделены на категории: «Элита», «Юниоры», «Девушки» и специальная категория Open, для участников которые имеют минимальный опыт либо сомневаются в уровне своего спортивного опыта.

Энду́ро (англ. enduro от лат. indurare - вынести, выдержать, вытерпеть) — дисциплина велоспорта, агрессивный стиль езды по бездорожью и на специализированных спортивных трассах. Для этой дисциплины используют соответствующую спортивную велосипедную технику. Участники соревнований проезжают несколько специальных участков, протяженностью 1,5-2 км, время прохождения суммируется, велосипедист прошедший всю дистанцию за меньшее время побеждает в своей категории.

По сути, эндуро это гонка на выносливость с элементами нескольких велодисциплин, есть элементы: кантри-кросс (XC), скоростного спуска.

Как рассказал представитель оргкомитета Сергей НЕМ, организаторы подготовили четыре спецучастка, каждый протяженностью около 1,5 км, которые включали в себя разнообразные элементы рельефа, специальные фигуры для прыжков и скоростных поворотов. Особое внимание уделялось безопасности новичков, все потенциально опасные элементы имели объездные траектории, проложенные таким образом, что участник, использующий менее опасный вариант, тратил на его прохождение больше времени.

Уже за три недели до соревнований организаторы подготовили карты трасс и сделали минимальную разметку. Почти каждый вечер на трассах можно было заметить тренирующихся ребят. На выходных число катающихся было не меньше 30 человек.

Во время собственно соревнований 6 маршалов безопасности следили, чтобы участники корректно проезжали контрольные точки, в случае промаха участник получал штрафное время, либо был обязан вернуться в створы разметки.

В 11-30 стартовал первый участник с первого спецучастка. Финишировав на этом этапе спорстмен сразу поднимался на старт следующего участка. И так до последнего заезда, поэтому вся гонка выглядела как непрерывная цепь заездов, зрители перемещались от одного участка к другому.

В 16-45 финишные створы проехал последний участник.

Судейская бригада собрала всю информацию, и подготовила протоколы. Призовые участники получили памятные медали, все участники мероприятия памятные грамоты.

Результаты соревнований.

Юниоры:

1 место — Илья Шепель (Владивосток);

2 место — Валентин Садардинов (Владивосток);

3 место — Александр Воронов (Владивосток).

Open (любители):

1 место — Максим Туренко (Владивосток);

2 место — Федор Пикалов (Владивосток);

3 место — Антон Доброжанский (Владивосток).

Элита, женщины:

1 место — Дарья Володарская (Владивосток);

2 место — Кристина Миллер (Владивосток).

Элита, мужчины:

1 место — Александр Воробьев (Уссурийск);

2 место — Андрей Романенко (Владивосток);

3 место — Максим Ушаков (Владивосток).

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

































Фото Андрея САВЕНКОВА.